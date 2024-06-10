Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Dünyanın bir numarası oldu, en iyiler listesine Türkiye'den 3 lezzet girdi
Her yıl dünya genelindeki yemekleri araştıran ve en iyileri seçen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Samsun'un meşhur bafra pidesi dünyanın en iyileri listesinde ilk sırada yerini aldı. Türkiye'den 3 lezzet listeye girdi. Türkiye'den dünyaya yayılan lezzetiyle ilk sırada yer alanlar arasında samsun pidesi ve cantık pidesi de yer aldı.
Dünya genelindeki yemekleri araştıran, lezzet eleştirmenlerinin görüşlerine yer veren uluslararası bir internet sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı.