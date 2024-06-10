Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Dünyanın bir numarası oldu, en iyiler listesine Türkiye'den 3 lezzet girdi

"YAKLAŞIK BİR ASIRLIK LEZZET"

Sözlerine devam eden Şef Kuru, "Cumhuriyet yıllarından itibaren Bafra'da bu pide yapılıyordu. Babam bu işi Bafra'daki pide fırınlarında öğreniyor. Yaklaşık bir asırlık bir lezzet. Demek ki zaman içerisinde turistler Bafra Pidesini yiyordu ve netice itibarıyla araştırıldı.