Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Dünyanın bir numarası oldu, en iyiler listesine Türkiye'den 3 lezzet girdi

Her yıl dünya genelindeki yemekleri araştıran ve en iyileri seçen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Samsun'un meşhur bafra pidesi dünyanın en iyileri listesinde ilk sırada yerini aldı. Türkiye'den 3 lezzet listeye girdi. Türkiye'den dünyaya yayılan lezzetiyle ilk sırada yer alanlar arasında samsun pidesi ve cantık pidesi de yer aldı.

Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Dünyanın bir numarası oldu, en iyiler listesine Türkiye'den 3 lezzet girdi - 1

Dünya genelindeki yemekleri araştıran, lezzet eleştirmenlerinin görüşlerine yer veren uluslararası bir internet sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Dünyanın bir numarası oldu, en iyiler listesine Türkiye'den 3 lezzet girdi - 2

Dünyanın birçok ülkesinden farklı lezzetlerin bulunduğu listede Bafra Pidesi ilk sırada yer aldı.

Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Dünyanın bir numarası oldu, en iyiler listesine Türkiye'den 3 lezzet girdi - 3

Yaklaşık 1 asırlık geçmişe sahip olan ve zaman içerisinde önce ulusal ardından da uluslararası alanda adından söz ettiren Bafra Pidesi'nin lezzetini 2 katına çıkaran yöntem ise merak konusu oldu.

Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Dünyanın bir numarası oldu, en iyiler listesine Türkiye'den 3 lezzet girdi - 4

HAMURDA MAYA FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye'nin meşhur lezzetlerinin dünya listelerinde yer alması son derece gurur verici. Bafra pidesi daha önce Türkiye'de birinci olmuştu. Şimdi ise dünya listelerine girdi. İyi bir bafra pidesinin sırrı hamurunda gizli. Hamuru bir gün boyunca dinlendirmek bafra pidesinin lezzetine lezzet katıyor.

Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Dünyanın bir numarası oldu, en iyiler listesine Türkiye'den 3 lezzet girdi - 5

Bafra pidesi ustaları hamurun mayalanmasının bu işin püf noktası olduğunu söylüyor. Bu mayalanma esnasında içeride mikrotüneller oluşuyor ve ortaya müthiş bir kıvam çıkıyor.

Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Dünyanın bir numarası oldu, en iyiler listesine Türkiye'den 3 lezzet girdi - 6

"YAKLAŞIK BİR ASIRLIK LEZZET"

Sözlerine devam eden Şef Kuru, "Cumhuriyet yıllarından itibaren Bafra'da bu pide yapılıyordu. Babam bu işi Bafra'daki pide fırınlarında öğreniyor. Yaklaşık bir asırlık bir lezzet. Demek ki zaman içerisinde turistler Bafra Pidesini yiyordu ve netice itibarıyla araştırıldı.

Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Dünyanın bir numarası oldu, en iyiler listesine Türkiye'den 3 lezzet girdi - 7

Bafra Pidesi, Samsun Pidesi ve Çantık pidesi her üç  lezzetimizde tadıyla çok konuşuluyor ve  en iyi yemekler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

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