LGS günü (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi, kimlere ücretsiz? (Toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz?)
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrenciler ve görevli öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. LGS günü (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi, kimlere ücretsiz? Toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-YDUS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, pazar günü toplu ulaşımı ücretsiz kullanabilecek.
Her iki sınav için geçerli ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.