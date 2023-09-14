Lise müdürünün öldüğü kazada cinayet iddiası

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde denize düşen otomobilde yaşamını yitiren lise müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun yaşamını yitirdiği kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü eşi Ahmet Gürkan Erkutlu tutuklandı. Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun annesi Saadet Dellal, kızının cinayete kurban gittiği görüşünde. Saadet Dellal, tutuklanan Ahmet Gürkan Erkutlu’nun kızının ölümüne sebep olduğunu söylerken, ağabey Onur Oğuz Dellal ise kazanın yaşandığı gece ikili arasında boşanma konusunun konuşulduğunu belirterek, “Kocası kazadan yara almadan kurtuldu, ancak ablamı kurtarmak yerine ters dönmüş arabanın üstüne oturup yardım bekledi.” dedi.

Lise müdürünün öldüğü kazada cinayet iddiası - 1

Şarköy’de denize düşen otomobilde yaşamını yitiren lise müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun cinayete kurban gittiği iddia edildi.

Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu, eşi Ahmet Gürkan Erkutlu ile 2 Eylül akşamı, Hoşköy Mahallesi’nde bir restorana yemeğe gitti.

Alkol alan Ahmet Gürkan Erkutlu'nun yemek dönüşü kullandığı 09 ANF 396 plakalı otomobil, Hoşköy ile Mürefte arasındaki yolda 8 metre yükseklikten denize uçtu.

Denizde ters dönen otomobilde Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkanları ile kurtulurken eşi Esma otomobilde yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lise müdürünün öldüğü kazada cinayet iddiası - 2

Kazanın ardından gözaltına alınan ve 1,49 promil alkollü çıkan Ahmet Gürkan Erkutlu, çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nde, “Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelinin tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapma hususu devam ediyor olması nedenleri ile şüphelinin taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Lise müdürünün öldüğü kazada cinayet iddiası - 3

“’YALNIZ ÖLECEKSİN’ DİYE TEHDİT EDİYORDU”

Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun annesi Saadet Dellal, ifadesinde, eşinin kızına psikolojik baskı uyguladığını öne sürerek, “Kızıma sürekli kötü davranıyordu. Kızıma fiziki şiddet uygulamasa da psikolojik baskı uyguluyordu. Kızıma, ‘Sen yalnız öleceksin’ diyerek tehdit ediyordu. Sonunda kızımın ölümüne sebep oldu.” dedi.

Lise müdürünün öldüğü kazada cinayet iddiası - 4

“SÜREKLİ TARTIŞTILAR”

Erkutlu çiftinin yemek yediği restoranın sahibi Ramazan Acar ise şunları anlattı:

“Akşam saat 20.00 gibi mekana geldiler, 70'lik rakı ile beraber meze söylediler. Yüksek sesle sürekli tartışıyorlardı. Diğer masadaki müşteriler rahatsız olmasın diye maslarına giderek uyardım. Adam, ‘Sen bensiz yalnız öleceksin’ diye bağırıyordu, ardından arabalarına binerek süratli bir şekilde gittiler.”
Lise müdürünün öldüğü kazada cinayet iddiası - 5

“KOCASI ONU ÖLDÜRDÜ”

Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun Almanya’da yaşayan ağabeyi Onur Oğuz Dellal, sosyal medya hesabından kardeşinin mezarının fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda Ahmet Gürkan Erkutlu'nun, kardeşini öldürdüğünü öne sürdü.

Lise müdürünün öldüğü kazada cinayet iddiası - 6

Ağabey Dellal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu büyük acı içimde derin bir iz bıraktı. Sevgili kız kardeşim Esma Deniz Dellal, kocasının aşırı alkollü olduğu bir araç kazasında hayatını kaybetti. Ablamın kocası, yaşamını eşinin maddi desteğiyle sürdüren, hatta ilk eşinden olan çocuğunun bakım masraflarını bile utanmadan ablamın üzerine yıkmış bir kişiydi. Her gün içki içip eve dönmeyen ve maço tavırlar sergileyen bir adamdı. Ablamızın ne acıdır ki evlenmesini engelleyemedik ve kocası onu öldürdü. Kaza günü, ablam alkolsüz bir mekanda kocasıyla boşanma konusunu konuşmak istedi, hem benim hem de arkadaşlarının tavsiyesiyle. Ancak kocası ısrarla onu alkollü bir mekana götürdü. Ablam o gün alkol almadı, çünkü amacı evliliği barışçıl bir şekilde sonlandırmaktı. Kocası masadan sarhoş ve sinirli bir şekilde kalktı, ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Mekan sahibi jandarmaya haber vermede yeterli olmadı ve arabayla denize sürüklendi. Kocası kazadan yara almadan kurtuldu ancak ablamı kurtarmak yerine ters dönmüş arabanın üstüne oturup yardım bekledi. Ablamın hayatını kurtarmak için hiçbir çaba göstermedi. Aracın düştüğü yer sığ bir yerdi. Deniz yüksekliği diz boyunu geçmiyordu. Bu namert kişi şu anda hapishanede ve onunla mücadelemiz kanun ve nizam çerçevesinde devam edecek. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyorum.”
Lise müdürünün öldüğü kazada cinayet iddiası - 7

“AYAĞINDAN YAKALADIM, DIŞARIYA ÇEKEMEDİM”

Şarköy'de esnaflık yapan Ahmet Gürkan Erkutlu, ifadesinde eşi ile 29 Ekim 2022 tarihinde evlendiklerini belirterek, olay gecesi tanışma yıl dönümü olduğu için yemeğe gittiklerini söyledi.

Yemek sırasında eşiyle tartıştıklarını söyleyen Erkutlu, “Daha sonra aramızdaki konuşmayı tatlıya bağladık, beraber çıkarak araca bindik, 60-70 kilometre hızla gitmekteydim. Karşıma tilki veya köpek benzeri bir hayvan çıktı. Ona çarpmamak için direksiyonu kırdım ancak frene basmadım. Ayağımı gaz pedalından çektim ve arabayı çarpmaktan kurtardım ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride girdim ve uçurumdan denize doğru uçtum.” dedi.

Eşini bir ara ayağından yakaldığını ancak dışarıya çekemediğini söyleyen Erkutlu, “Esma Deniz'in annesi Saadet'in ifadeleri doğru değildir. Bizim Esma ile konuşmalarımız yüksek sesle olur ancak aramızda herhangi bir ayrılma kararı yoktur. 'Yalnız öleceksin' ifadesi benim ağzımdan hiç çıkmamıştır. Ben ona şaka amaçlı, 'Yalnız yiyen yalnız ölür' şeklinde ifadeleri sürekli söylerim, aramızda bir şakalaşmadır.” diye konuştu.
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