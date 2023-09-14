Lise müdürünün öldüğü kazada cinayet iddiası

“AYAĞINDAN YAKALADIM, DIŞARIYA ÇEKEMEDİM”

Şarköy'de esnaflık yapan Ahmet Gürkan Erkutlu, ifadesinde eşi ile 29 Ekim 2022 tarihinde evlendiklerini belirterek, olay gecesi tanışma yıl dönümü olduğu için yemeğe gittiklerini söyledi.

Yemek sırasında eşiyle tartıştıklarını söyleyen Erkutlu, “Daha sonra aramızdaki konuşmayı tatlıya bağladık, beraber çıkarak araca bindik, 60-70 kilometre hızla gitmekteydim. Karşıma tilki veya köpek benzeri bir hayvan çıktı. Ona çarpmamak için direksiyonu kırdım ancak frene basmadım. Ayağımı gaz pedalından çektim ve arabayı çarpmaktan kurtardım ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride girdim ve uçurumdan denize doğru uçtum.” dedi.

Eşini bir ara ayağından yakaldığını ancak dışarıya çekemediğini söyleyen Erkutlu, “Esma Deniz'in annesi Saadet'in ifadeleri doğru değildir. Bizim Esma ile konuşmalarımız yüksek sesle olur ancak aramızda herhangi bir ayrılma kararı yoktur. 'Yalnız öleceksin' ifadesi benim ağzımdan hiç çıkmamıştır. Ben ona şaka amaçlı, 'Yalnız yiyen yalnız ölür' şeklinde ifadeleri sürekli söylerim, aramızda bir şakalaşmadır.” diye konuştu.