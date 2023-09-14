Lise müdürünün öldüğü kazada cinayet iddiası
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde denize düşen otomobilde yaşamını yitiren lise müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun yaşamını yitirdiği kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü eşi Ahmet Gürkan Erkutlu tutuklandı. Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun annesi Saadet Dellal, kızının cinayete kurban gittiği görüşünde. Saadet Dellal, tutuklanan Ahmet Gürkan Erkutlu’nun kızının ölümüne sebep olduğunu söylerken, ağabey Onur Oğuz Dellal ise kazanın yaşandığı gece ikili arasında boşanma konusunun konuşulduğunu belirterek, “Kocası kazadan yara almadan kurtuldu, ancak ablamı kurtarmak yerine ters dönmüş arabanın üstüne oturup yardım bekledi.” dedi.
Şarköy’de denize düşen otomobilde yaşamını yitiren lise müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun cinayete kurban gittiği iddia edildi.
Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu, eşi Ahmet Gürkan Erkutlu ile 2 Eylül akşamı, Hoşköy Mahallesi’nde bir restorana yemeğe gitti.
Alkol alan Ahmet Gürkan Erkutlu'nun yemek dönüşü kullandığı 09 ANF 396 plakalı otomobil, Hoşköy ile Mürefte arasındaki yolda 8 metre yükseklikten denize uçtu.
Denizde ters dönen otomobilde Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkanları ile kurtulurken eşi Esma otomobilde yaşamını yitirdi.