Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara ve Ege için yaptığı şiddetli rüzgar ve sağanak uyarısının ardından, sağanak ve lodos etkili oldu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir’de çatılar uçtu, su baskınları yaşandı.

İstanbul ve İzmir’de art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.