Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından birçok ilde lodos ve kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul ve Bursa’da çatılar uçtu, Çanakkale’de kuvvetli rüzgar nedeniyle limandaki iki tekne battı. Gece saatlerinde ise İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara ve Ege için yaptığı şiddetli rüzgar ve sağanak uyarısının ardından, sağanak ve lodos etkili oldu.
İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir’de çatılar uçtu, su baskınları yaşandı.
İstanbul ve İzmir’de art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.