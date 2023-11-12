Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından birçok ilde lodos ve kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul ve Bursa’da çatılar uçtu, Çanakkale’de kuvvetli rüzgar nedeniyle limandaki iki tekne battı. Gece saatlerinde ise İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara ve Ege için yaptığı şiddetli rüzgar ve sağanak uyarısının ardından, sağanak ve lodos etkili oldu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir’de çatılar uçtu, su baskınları yaşandı.

İstanbul ve İzmir’de art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 2

İSTANBUL'DA ÇATILAR UÇTU, YAĞIŞ ZOR ANLAR YAŞATTI

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'ndeki bir binanın yan bölümünden kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçalar caddeye ve binanın yanındaki boş araziye düştü. Beton blok parçalarının kaldırımdaki bariyerleri devirdiği görüldü.

Aynı ilçede Bursalı Tahir ve İğde sokaklarında devrilen ağaçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Avcılar'da da bir ağacın dallarının büyük bölümü şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Esenyurt Esenkent yan yolda bir ağaç, aracın üzerine devrildi. Selahaddin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi yağışın etkisiyle sular altında kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 3

Bağcılar Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi sağanaktan dolayı suyla kaplandı. Bu sırada bir kamyon, motorunun su alması nedeniyle yolda kaldı.

Yolu trafiğe kapatan İSKİ ekiplerinin çalışmalarının ardından sular çekildi, cadde tekrar trafiğe açıldı.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 4

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Gece boyunca etkili olan yağışlar sırasında kentte birçok noktaya yıldırım isabet etti.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 5

Yavuz Sultan Selim Köprüsü de yıldırım isabet eden yerlerden biri oldu.

Yıldırım düşmesiyle birlikte köprü ve çevresi tamamen aydınlandı.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 6

İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle trafikte de yoğunluklar yaşandı.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 7

İZMİR’DE YILDIRIM DÜŞME ANI KAMERADA

Yağışlar, İzmir’de de gece boyunca etkili oldu.

İzmir Körfezi’ne yıldırım düşme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 8

BURSA'DA LODOS ETKİLİ OLDU

Bursa'da günlük yaşamı olumsuz etkileyen lodos, Gemlik'te de etkisini gösterdi. Lodos nedeniyle bir okulun çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana gelirken, bazı dükkanların da tenteleri uçtu.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 9

TEKİRDAĞ'DA DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi. Lodos balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte sağanağın etkili olması bekleniyor.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 10

ÇANAKKALE'DE KUVVETLİ LODOS LİMANDAKİ 2 TEKNEYİ BATIRDI

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan lodos fırtınası öğleden sonra Gelibolu'da hızını artırdı. Limanda bağlı teknelerini korumak için şiddetli lodosla mücadele eden balıkçılar, yedek iplerle teknelerini bağlamaya çalışırken, kimileri de fırtınaya aldırmadan teknelerin üstlerine çıkarak liman duvarlarına vurmaması için mücadele verdi.


Burada bağlı bulunan 2 tekne lodos nedeniyle battı.
Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 11

Öte yandan lodosun oluşturduğu dev dalgalar kordon boyunda bulunan işletmelere kadar ulaştı.

Gelibolu Belediyesi ekipleri ilçedeki tarihi evler ve yıkılma tehlikesi bulunan yapıların önlerinde tedbir aldı.

Gazı Süleyman Paşa Mahallesi'nde de bazı ağaçların dalları kırıldı.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 12

BALIKESİR'DE LODOS VE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Altınoluk Mahallesi'nde lodos nedeniyle yükselen deniz suyu ve dalgalar nedeniyle kordon bölgesi sular altında kaldı.

Bölgedeki rüzgar, yağış ve su baskınları nedeniyle bazı noktalarda hasar oluştu, yollarda su birikintileri meydana geldi.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 13

Edremit ilçesinin denize yakın bazı noktalarında ise olumsuz hava koşulları elektrik kesintilerine neden oluyor.

Lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | İstanbul ve İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı - 14

Edremit'te etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle, Zeytinli Çayı’nın debisi yükseldi.

Yükselen çayın suları eski Çanakkale-Balıkesir yolundaki bir köprünün kısmen çökmesine yol açtı.

DAHA FAZLA GÖSTER