Lösemiyi yenip hemşire olan Merve, kanserli çocuklara umut oluyor

"LÖSEV'İN SAYFASINDA İYİLEŞME ORANININ YÜZDE 90-95 OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

14 yaşındayken lösemi tanısı aldığını hatırlatan Merve Yıldırım, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Başlarda hastalığını bilmediğini belirten Yıldırım, “Annemler, sadece kanımda mikrop olduğunu söylemişti. 2 ay sonrasında eve gittiğimde tesadüfen Google'da hastalığı arattım. Kanser olduğumu öğrendim. Tesadüfen karşıma LÖSEV'in sayfası çıktı. Orada hastalığımın adı, evreleri, yaşam ve kurtulma şansı gibi bilgiler mevcuttu. Yüzde 90-95 iyileşme oranı olduğunu, çocukluk çağı en çok görülen kanserlerden biri olduğunu öğrenince rahatladım. Sadece 'Kanser olduğumu neden söylemediniz' diye aileme ağladım.

Sonrasında 'Ben öleceğim, başıma şu ya da bu gelecek' diye çok fazla düşünmedim. Tedavi olduğum dönemde kaybettiğim arkadaşlarım oldu. Birlikte aynı odada kaldığım, vefatını öğrendiğim çocuklar oldu. Bu süreç insanı ister istemez etkiliyor ama ben 'Başaracağım. Bu işin üstesinden geleceğim. Ben bu kanseri yeneceğim' demiştim. Nitekim dediğim gibi oldu. 2 yıl yoğun tedavi sonucunda her şey temiz çıktı." dedi.