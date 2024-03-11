Lösemiyi yenip hemşire olan Merve, kanserli çocuklara umut oluyor
Antalya'da 14 yaşında yakalandığı lösemiyi 2 yılda yenen Merve Yıldırım (34), Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ni bitirip, tedavi gördüğü klinikte hemşire olarak çalışmaya başladı.
Antalya'da yaşayan Merve Yıldırım'a 2008 yılında Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konuldu.
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği'nde tedaviye alınan Yıldırım, 2 yıl yoğun tedavi gördü. Hem moralini yüksek tutan hem de tedavilerini aksatmayan Merve Yıldırım, 2010 yılında lösemiyi yendi.
Tedavisi boyunca ev ve hastane arasında mekik dokuyan Yıldırım, hemşirelerin yaklaşımından etkilenerek onları idol olarak gördü. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ni kazanan Merve Yıldırım, 2017'de başarıyla mezun olarak hemşire oldu.