Lüks araçlarla gezdirdiler, lüks otelde konaklattırdılar: Yaşlı köylülerin ev ve arazilerine çöktüler
Bursa’da bakan ve ünlü iş insanlarının ismini kullanıp kendilerini emlakçı olarak tanıtan dolandırıcıların, lüks araçlarla gezdirip, lüks otelde konaklattıkları köylülerin ev ve arazilerine çöktükleri öne sürüldü. Dolandırıcıların 85 yaşındaki bir adama 575 bin dolarlık senet imzalattıkları ortaya çıkarken iki şüpheli, sahte belgecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 11 yıl ceza verildi. Yaklaşık 50 kişinin mağdur olduğu olayda şebekenin 1 milyar lira değerinde vurgun yaptığı iddia edildi.
Bursa’da 15 kişiden oluşan şüpheli bir grup farklı köylerden tespit ettikleri yaşlı insanlara kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, lüks marka otomobiller ile gezdirip lüks yerlerde konaklattı.
Yaklaşık 80 kişiyi, “Arsanı veya konutunu bize ver, para hazır” diyerek güven sağlayan çete üyeleri, noterde atılan imzaların sonrasında kayıplara karıştı.