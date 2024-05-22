Lüks araçlarla gezdirdiler, lüks otelde konaklattırdılar: Yaşlı köylülerin ev ve arazilerine çöktüler

Bursa’da bakan ve ünlü iş insanlarının ismini kullanıp kendilerini emlakçı olarak tanıtan dolandırıcıların, lüks araçlarla gezdirip, lüks otelde konaklattıkları köylülerin ev ve arazilerine çöktükleri öne sürüldü. Dolandırıcıların 85 yaşındaki bir adama 575 bin dolarlık senet imzalattıkları ortaya çıkarken iki şüpheli, sahte belgecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 11 yıl ceza verildi. Yaklaşık 50 kişinin mağdur olduğu olayda şebekenin 1 milyar lira değerinde vurgun yaptığı iddia edildi.

Lüks araçlarla gezdirdiler, lüks otelde konaklattırdılar: Yaşlı köylülerin ev ve arazilerine çöktüler - 1

Bursa’da 15 kişiden oluşan şüpheli bir grup farklı köylerden tespit ettikleri yaşlı insanlara kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, lüks marka otomobiller ile gezdirip lüks yerlerde konaklattı.

Yaklaşık 80 kişiyi, “Arsanı veya konutunu bize ver, para hazır” diyerek güven sağlayan çete üyeleri, noterde atılan imzaların sonrasında kayıplara karıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lüks araçlarla gezdirdiler, lüks otelde konaklattırdılar: Yaşlı köylülerin ev ve arazilerine çöktüler - 2

1 MİLYAR TL'LİK VURGUN

Dolandırılan 80 kişiden yaklaşık 1 milyar lira vurgun yapan sahte emlakçılar, kandırarak aldıkları arazi ve evleri ise kısa sürede 3'üncü kişilerin üzerine satışlarını yaparak ellerinden çıkardılar.

Lüks araçlarla gezdirdiler, lüks otelde konaklattırdılar: Yaşlı köylülerin ev ve arazilerine çöktüler - 3

ÇEKİRGE OPERASYONU'NDA YAKALANDILAR

Kendilerine ulaşmaya çalışan kişileri ise tehdit eden çete üyeleri birçok insanı evinden ederken çete üyelerinden bazılarının 2012 yılında yapılan Çekirge operasyonunda yakalandığı 63 yıl ile yargılandığı ve dosyanın 9 yıldır Yargıtay'da olduğu öğrenildi.

Mağdur aileler kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

Lüks araçlarla gezdirdiler, lüks otelde konaklattırdılar: Yaşlı köylülerin ev ve arazilerine çöktüler - 4

YAŞLI ADAMA 575 BİN DOLARLIK SENET İMZALATTIRDILAR

Mağdurlardan biri olan 87 yaşındaki Hilmi Bakar'ı aynı vaatle "Yerini alacağız" diyerek kandıran Ercan Özdemir ile Engin Elgün'ün yaşlı adamın sağlık raporunu almak için hastaneye gittikleri öğrenildi.

Şüpheliler, yaşlı adama "Çocukların bize dava açmasın hemen rapor alalım" diyerek 575 bin dolarlık senede imza attırdı. Müştekinin şikayeti üzerine haklarında dava açılan Ercan Özdemir ve Engin Elgün 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı toplam 11 yıl ceza ve 480 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Lüks araçlarla gezdirdiler, lüks otelde konaklattırdılar: Yaşlı köylülerin ev ve arazilerine çöktüler - 5

Yaklaşık 77 dosyası olan şüpheli Ercan Özdemir'in ise 77 ayrı olaydan toplam 63 yıl ceza aldığı fakat dosyanın 9 yıldır Yargıtay'da onay beklediği öğrenildi.

Lüks araçlarla gezdirdiler, lüks otelde konaklattırdılar: Yaşlı köylülerin ev ve arazilerine çöktüler - 6

"60 YIL CEZA ALAN ŞAHIS BENİ DOLANDIRDI"

14 milyon liralık arazisini kaybeden İbrahim Kıran, "Engin Elgün isimli şahıs geldi. Cadde üzerinde satılık yer arıyoruz, satar mısın' dedi. Ben de 'Olmaz' dedim. Ama adamlar bir türlü beni bırakmadı. Sürekli gelip gittiler. Bana ‘Ben Kadir Topbaş’ın yeğeniyim’ dedi. ‘Çok güzel yatırımcılar var’ dedi. 'İstediğin parayı verirler' diyerek beni kandırdı. Ercan Özdemir adlı şahıs geldi. O da ‘İstanbul'da işadamı V.K.'nin yeğeniyim ben’ dedi. ‘Biz buraya buzhane yapacağız’ dedi. Lüks araçlarla geldiler ve konuşmalarıyla beni kandırdılar. Satış olduktan sonra paramı da vermediler. 14 milyon 500 bin lira değeri vardı. Satıştan sonra beni tehdit etmeye başladılar. Bunlar 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmışlar. Çekirge operasyonuyla yakalanmışlar. Ercan Özdemir isimli şahıs 51 kişiyi dolandırmış 60 yıl ceza almış. Dosyası hâlen Yargıtay'da. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Lüks araçlarla gezdirdiler, lüks otelde konaklattırdılar: Yaşlı köylülerin ev ve arazilerine çöktüler - 7
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