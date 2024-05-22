Lüks araçlarla gezdirdiler, lüks otelde konaklattırdılar: Yaşlı köylülerin ev ve arazilerine çöktüler

"60 YIL CEZA ALAN ŞAHIS BENİ DOLANDIRDI"

14 milyon liralık arazisini kaybeden İbrahim Kıran, "Engin Elgün isimli şahıs geldi. Cadde üzerinde satılık yer arıyoruz, satar mısın' dedi. Ben de 'Olmaz' dedim. Ama adamlar bir türlü beni bırakmadı. Sürekli gelip gittiler. Bana ‘Ben Kadir Topbaş’ın yeğeniyim’ dedi. ‘Çok güzel yatırımcılar var’ dedi. 'İstediğin parayı verirler' diyerek beni kandırdı. Ercan Özdemir adlı şahıs geldi. O da ‘İstanbul'da işadamı V.K.'nin yeğeniyim ben’ dedi. ‘Biz buraya buzhane yapacağız’ dedi. Lüks araçlarla geldiler ve konuşmalarıyla beni kandırdılar. Satış olduktan sonra paramı da vermediler. 14 milyon 500 bin lira değeri vardı. Satıştan sonra beni tehdit etmeye başladılar. Bunlar 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmışlar. Çekirge operasyonuyla yakalanmışlar. Ercan Özdemir isimli şahıs 51 kişiyi dolandırmış 60 yıl ceza almış. Dosyası hâlen Yargıtay'da. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.