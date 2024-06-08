Lunaparkta can pazarının yaşandığı kazada makinistten rüzgar savunması

Bursa’da lunaparkta 8 kişinin yaralandığı salıncak kazasına ilişkin soruşturmada, makinist Koray K. ile işletmenin genel müdürü Salih T’nin 3 yıla kadar hapisleri istendi. Sanıklardan Koray K., “Salıncakları çalıştırmaya başladığımda hava güzeldi. Bir anda başlayan rüzgarla salıncaklar yandaki ağaçların dalına çarptı. Hemen butona basıp durdurdum. Suçsuzum.” derken, Salih T. ise olay günü başka bir yerde olduğunu söyledi.

Lunaparkta can pazarının yaşandığı kazada makinistten rüzgar savunması - 1

Bursa’da 8 kişinin yaralandığı lunapark kazasına yargılama başladı.

Olay, 2023 Nisan’da Reşat Oyal Kültürparkı’ndaki lunaparkta meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lunaparkta can pazarının yaşandığı kazada makinistten rüzgar savunması - 2

Kademe kademe yükselen hızı en üst seviyeye çıkan salıncakların zincirleri birbirine dolandı.

Can pazarının yaşandığı olayda, görevlinin acil butonuna basıp durdurduğu salıncaklarda 8 kişi hafif yaralandı.

Lunaparkta can pazarının yaşandığı kazada makinistten rüzgar savunması - 3

Cep telefonuyla görüntülenen olay sonrası polis, işletmenin genel müdürü Salih T. ve salıncağın makinistliğini yapan Koray K’yi gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Lunaparkta can pazarının yaşandığı kazada makinistten rüzgar savunması - 4

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık soruşturması sonrası haklarında, 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, taksirle yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların yargılanmasına başlandı.

Duruşmada savunmasını yapan Salih T, kaza anında lunaparkta olmadığını söyleyerek, “Bu salıncak sekolindir. Bakımları ise Türkiye Makina Mühendisleri Odası tarafından sürekli ve düzenli olarak yapılmaktaydı. O gün salıncakları Koray K. çalıştırıyordu. Kaza ise salıncakların, çevresinde bulunan ağaçların dalına çarpması sonucu, telaşa kapılan görevli arkadaşımın, salıncağı aniden durdurması sonucu zincirlerinin birbirine dolanmasıyla meydana geldi.” diye konuştu.
Lunaparkta can pazarının yaşandığı kazada makinistten rüzgar savunması - 5

RÜZGARI SUÇLADI

Tutuksuz sanık Koray K. ise savunmasında, “Salıncakları çalıştırdığım dakikada olumsuz hava koşulu yoktu. Ne zaman ki salıncakların hızı artmaya başladı, o sırada rüzgar çıktı. Salıncaklar çevrede bulunan ağaçların dalına çarpınca tehlike oluşturdu. Ben de durdurmak için acil butonuna bastım. Daha sonra yaralılara ilk müdahaleyi kendim yaptım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum.” dedi.

Lunaparkta can pazarının yaşandığı kazada makinistten rüzgar savunması - 6

“OLAY ANINDA RÜZGAR YOKTU”

Duruşmaya müşteki olarak katılan C.K, “O salıncakta ben ve eşim de vardı. Sanık Koray K’nin söylediği gibi salıncaklar havadayken rüzgar esmedi. Ayrıca, emniyet kemerimizi de o bağlamadı. Bu görevi başka bir kişi yaptı. Bir ara salıncaklar ağaçların dalına çarptı. Zincirler birbirine dolanınca panik yaşandı. Söylendiği acil müdahalede de bulunulmadı. Sanıklardan şikayetçiyim.” diye konuştu.

Lunaparkta can pazarının yaşandığı kazada makinistten rüzgar savunması - 7

Duruşmaya, mağdurların avukatı olarak katılan Cem Atlı ise “Kazanın olduğu sırada, makineyi kullanan görevlinin özen ve dikkat göstermediğini düşünüyoruz. Salıncaklar, 3-4 tur döndükten sora ağaçların dallarına çarptıktan sora durmuştur. Bu olayda, her iki sanığın da kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Can kaybının olmaması mucize.” dedi.

Mahkeme hakimi, eksik evrakın giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
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