Lunaparkta can pazarının yaşandığı kazada makinistten rüzgar savunması

“OLAY ANINDA RÜZGAR YOKTU”

Duruşmaya müşteki olarak katılan C.K, “O salıncakta ben ve eşim de vardı. Sanık Koray K’nin söylediği gibi salıncaklar havadayken rüzgar esmedi. Ayrıca, emniyet kemerimizi de o bağlamadı. Bu görevi başka bir kişi yaptı. Bir ara salıncaklar ağaçların dalına çarptı. Zincirler birbirine dolanınca panik yaşandı. Söylendiği acil müdahalede de bulunulmadı. Sanıklardan şikayetçiyim.” diye konuştu.