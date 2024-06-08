Lunaparkta can pazarının yaşandığı kazada makinistten rüzgar savunması
Bursa’da lunaparkta 8 kişinin yaralandığı salıncak kazasına ilişkin soruşturmada, makinist Koray K. ile işletmenin genel müdürü Salih T’nin 3 yıla kadar hapisleri istendi. Sanıklardan Koray K., “Salıncakları çalıştırmaya başladığımda hava güzeldi. Bir anda başlayan rüzgarla salıncaklar yandaki ağaçların dalına çarptı. Hemen butona basıp durdurdum. Suçsuzum.” derken, Salih T. ise olay günü başka bir yerde olduğunu söyledi.
Bursa’da 8 kişinin yaralandığı lunapark kazasına yargılama başladı.
Olay, 2023 Nisan’da Reşat Oyal Kültürparkı’ndaki lunaparkta meydana geldi.