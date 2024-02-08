Maden kazasında yaşamını yitiren işçiyle ilgili acı gerçek: 20 gün sonra emekli olacaktı
Zonguldak’ta özel bir maden işletmesinde dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte maden işçisi Murat Çetinkaya yaşamını yitirdi. Çetinkaya bugün son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası maden işçisinin, 20 gün sonra emekli olacağı öğrenildi.
Zonguldak’ta özel bir işletmeye ait maden ocağında dün akşam saatlerinde yaşanan göçükte bir işçi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Murat Çetinkaya isimli işçinin emekliliğine 20 gün kala kazanın yaşandığı öğrenildi.