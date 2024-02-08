Maden kazasında yaşamını yitiren işçiyle ilgili acı gerçek: 20 gün sonra emekli olacaktı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Murat Çetinkaya’nın cenazesi memleketi Dereli köyünden kaldırıldı.

Cenazeye kazadan yaralı kurtulan Erdem Yıldız da hastaneden taburcu olarak geldi. Yıldız’ın yürümekte zorlandığı ve diğer mesai arkadaşlarının ona destek olduğu görüldü.