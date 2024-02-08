Maden kazasında yaşamını yitiren işçiyle ilgili acı gerçek: 20 gün sonra emekli olacaktı

Zonguldak’ta özel bir maden işletmesinde dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte maden işçisi Murat Çetinkaya yaşamını yitirdi. Çetinkaya bugün son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası maden işçisinin, 20 gün sonra emekli olacağı öğrenildi.

Maden kazasında yaşamını yitiren işçiyle ilgili acı gerçek: 20 gün sonra emekli olacaktı - 1

Zonguldak’ta özel bir işletmeye ait maden ocağında dün akşam saatlerinde yaşanan göçükte bir işçi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Murat Çetinkaya isimli işçinin emekliliğine 20 gün kala kazanın yaşandığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maden kazasında yaşamını yitiren işçiyle ilgili acı gerçek: 20 gün sonra emekli olacaktı - 2

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet yürüten özel maden ocağında meydana geldi.

2 madenci yaşanan göçükte mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Erdem Yıldız sağ olarak kurtarıldı. 5 saatlik çalışmanın sonunda ulaşılan Murat Çetinkaya’nın ise cansız bedeni çıkarıldı.
Maden kazasında yaşamını yitiren işçiyle ilgili acı gerçek: 20 gün sonra emekli olacaktı - 3

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Murat Çetinkaya’nın cenazesi memleketi Dereli köyünden kaldırıldı.

Cenazeye kazadan yaralı kurtulan Erdem Yıldız da hastaneden taburcu olarak geldi. Yıldız’ın yürümekte zorlandığı ve diğer mesai arkadaşlarının ona destek olduğu görüldü.
Maden kazasında yaşamını yitiren işçiyle ilgili acı gerçek: 20 gün sonra emekli olacaktı - 4

20 GÜN SONRA EMEKLİ OLACAKTI

Murat Çetinkaya’nın babaevine Türk bayrağı asılırken, tabutu da bayrağa sarıldı.

Çetinkaya’nın kızları Melisa, Merve, Meva ve eşi Meliha helallik alınırken gözyaşı döküp ağıt yaktı. Çetinkaya, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Maden kazasında yaşamını yitiren işçiyle ilgili acı gerçek: 20 gün sonra emekli olacaktı - 5

Öte yandan, Çetinkaya’nın emekliliğini doldurmak üzere olduğu, kazadan 20 gün sonra ise emekli olacağı öğrenildi.

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