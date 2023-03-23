Madenciler yerin metrelerce altında ilk sahurunu yaptı

5 yıldır maden işçisi olarak çalışan Koray Karakütük de geçen yıl da ilk sahuru yerin altında yaptığını belirterek, "Yerin altında sahur açmak güzel oluyor. Yapmayan anlamaz tabii. Benim madende dördüncü ramazanım. Yerin altı ile üstü bir değil. Burada ne varsa yeniyor. Ailemden uzak olmak tabii ki zor ama arkadaşlarımla beraber sahur açmak güzel bir duygu." diye konuştu.

Bir yıldır madende çalışan Sedat Berber ise "Yerin altı ile üstü çok farklı. Sabır isteyen, dünyanın en zor mesleği. Burada her arkadaş birbirini kollamak zorunda. En ufak bir hatada diğerine yansıyor. Herkes birbirinden sorumlu." ifadelerini kullandı.