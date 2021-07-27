Magandalar helikopterden kaçamadı

Adana'da emniyet şeridini kullanarak otoyolda ters yönde ilerleyen araçlar havadan tespit edilerek ceza kesildi.

DHA 27.07.2021 - 10:03

Magandalar helikopterden kaçamadı - 1
Adana’da otoyolda ters yönden giden araçlar polisin helikopter takibiyle tespit edildi.
Magandalar helikopterden kaçamadı - 2
Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araçların ters yönden gittiği ihbarını alan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri helikopterle denetime çıktı.
Magandalar helikopterden kaçamadı - 3
Havadan yapılan kontrollerde, otoyol üzerindeki çıkışları geçen sürücülerin emniyet şeridini kullanarak ters yönden gittikleri görüntülendi.
Magandalar helikopterden kaçamadı - 4
Polis kural ihlali yapan sürücüleri helikopterden 'siren' çalarak uyardı. Görüntülere yansıyan 2 araç sürücüsüne, 'Ters şeritte araç kullanma, trafiği tehlikeye sokma, emniyet kemeri takmama' suçundan toplamda bin 627 lira idari para cezası kesildi. Polisin helikopterle yaptığı denetim saniye saniye görüntülendi.

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