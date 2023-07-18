Mağaradaki Murat 124’ün sahibi Konya’da çıktı | “Aracı sattım ama devrini yapmadım”
Antalya’nın İbradi ilçesindeki bir mağarada 42 KC 281 plakalı Murat 124 model bir otomobil bulundu. Mağaraya “Araba Mağarası” adı verildi. Jandarma üzerinden ulaşılan plaka sahibinin, “Ben aracı sattım ama üzerimden devrini yapmadım. Sonra kim ne yaptı bilgim yok.” dediği öğrenildi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde 35 yıldır hem bilimsel hem de eğitim amaçlı mağara araştırmaları yapan HÜMAK üyelerinin, Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi sınırlarındaki bir mağarada buldukları Murat 124 marka aracın, ilk olarak 2021 yılında tespit edildiği ortaya çıktı.