Mağaradaki Murat 124’ün sahibi Konya’da çıktı | “Aracı sattım ama devrini yapmadım”

“ARABA MUHTEMELEN BİLİNÇLİ ATILMIŞ”

Türkiye'de mağaracılık sporu ve biliminin dernekler ve üniversitelerin spor kulüpleri aracılığıyla yapıldığını anlatan Kuzu, şunları söyledi:

“Köylülerden bu mağarada bir araba olduğu bilgisi aldık. 2021 yılında ilk inişimizi gerçekleştirdik. 2022 ve 2023 yıllarında da bu mağaraya girildi ve çalışmalar yaptık. Köylüler mağarada araba olduğunu biliyor ama yukarıdan bakınca görülebilecek mesafede değil; taş atıp sesini duyuyorlar. Dikey bir mağara, derinliği 50 metre, burada belli bir ip tekniği kullanılması gerekir. Mağaranın ağzı eğimli ve tahmini ağız genişliği 9 metreye 5 metre civarında. Araba muhtemelen bilinçli atılmış, çünkü içeride herhangi bir ceset kalıntısı görmedik. Etrafında da tarlalar ve yollar var. Araba mağaranın en derin kısmına gitmemiş, yaklaşık 30 metre derinlikte bir balkonda durmuş.”