Mahalleli yolda yürüyemez oldu: 13 katlı binadan cam şişe yağmuru

“OLAYI ANLAMAYA ÇALIŞTIK”

Eşiyle birlikte gezmek için arabasını Turan Emeksiz Sokak’a park ettiğini ifade eden Canberk Ovayurt, bir süre vakit geçirdikten sonra eve döndüğünde aracında hasar olduğunu fark ettiğini söyledi.

Olayın nasıl olduğunu ilk başta anlayamadığını dile getiren Ovayurt, “Arkadan gördüm. Ön cam patlamış. Nasıl olduğunu anlamak için geldiğimizde üzerinde soda şişesi vardı. Daha sonra esnaflar binadan atıldığını söylediler.” dedi.

Olayın nedenini bilmediğini belirten Ovayurt, şunları kaydetti:

“Herhalde buraya park eden araçladan rahatsız olan bir insan var yukarıda. Sürekli soda şişesi atarak cana mı mala mı kast ediyor bilmiyorum. Polise haber verdik. Olayı anlamaya çalıştık. Elimizden geldiğince video çekmeye çalıştık. Kuryelere ve otobüslere şişe atmaya devam ediyordu.”