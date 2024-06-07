Mahalleli yolda yürüyemez oldu: 13 katlı binadan cam şişe yağmuru
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 13 katlı binada yaşayan kimliği belirsiz bir kişi, evinin camından sokağa cam şişe fırlattı. Bölge sakinleri bu durumun birkaç senedir sürdüğünü söyleyip, suç duyurusunda bulundu. Aracı zarar gören vatandaşlardan biri, “Ön cam patlamış. Nasıl olduğunu anlamak için geldiğimizde üzerinde soda şişesi vardı. Daha sonra esnaflar binadan atıldığını söylediler.” dedi.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binanın üst katından sürekli cam şişe fırlattı öne sürülen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki 13 katlı sitede ikamet eden bir kişinin bilinmeyen nedenle dairesinden attığı cam şişeler, sokaktan geçen kurye, otobüs, araç sürücüsü ve yayaları tedirgin ediyor.