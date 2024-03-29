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Mahkeme başkanından eşini katleden sanığa tokat gibi sözler: "Böyle sevmeyin. Bu kadın senin için mülk değil"

Çorum'da boşandığı eski eşi Zehra Gümüş'ü 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Arif Ergin hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılandığı davada mahkeme başkanının “Neden öldürdün?” sorusuna, "Eşimi çok seviyordum.” diye yanıt veren Ergin'e, mahkeme başkanı "Böyle sevgi olmaz, böyle sevmeyin. Bu kadın senin için mülk değil. Tarla değil, arsa değil." ifadeleri dikkat çekti.

Mahkeme başkanından eşini katleden sanığa tokat gibi sözler: "Böyle sevmeyin. Bu kadın senin için mülk değil" - 1

Çorum'da geçen yıl, iki ay önce boşandığı eşi Zehra Gümüş'ü 16 yerinden bıçaklayıp katleden Arif Ergin hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, tutuklu sanığın yanı sıra tarafların yakınları, taraf avukatları ve 11 tanık da hazır bulundu.

Arif Ergin savunmasında, "Eşimin sağlık problemleri var denildiği için ailesiyle de görüşme yaptıktan sonra anlaşmalı boşanma yoluna gittik ve boşandık. Zehra Gümüş hastanede hasta bakıcı olarak görev yapıyordu. Eve uzun süre gelmediği günler de olurdu. Hasta baktığını söylüyordu." dedi.

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Mahkeme başkanından eşini katleden sanığa tokat gibi sözler: "Böyle sevmeyin. Bu kadın senin için mülk değil" - 2

Eşi hakkında dedikodular duyduğunu iddia eden Ergin, "Ama ben tüm bunlara ihtimal dahi vermiyordum. Bir iş için çarşıda arkadaşımla buluşmuştum. Kahvede oturup çay içerken ayrıldığım eşimi gördüm." diye konuştu.

Eski eşinin yanında bir erkek gördüğünü sözlerine ekleyen Ergin, "Ben de peşlerinden gittim, yanındaki erkekle bir mağazaya girdiler ve bir süre sonra da ellerinde poşetlerle dışarı çıktılar. Ben de yan mağazaya girdim ve bir bıçak aldım." ifadelerini kullandı ve amacının olası bir durumda kendini korumak olduğunu iddia etti.

Mahkeme başkanından eşini katleden sanığa tokat gibi sözler: "Böyle sevmeyin. Bu kadın senin için mülk değil" - 3

Ergin, şöyle devam etti:

"Bir otomobile bindiler, ben de peşlerinden takip ettim. Otomobilin arkasında 'Biz bitti demeden bitmez' yazıyordu. Eşimin sosyal medyasında da aynı yazı vardı. Bir mağaza önünde durdular. Birbirlerine sarılarak ayrıldılar. Sonra yanına gittim ve 'Benden bu adam için mi ayrıldın' diye sordum. Bana, 'Bu dünyada sen de çocuklarım da artık benim için yok' diyerek tepki gösterdi. Daha sonra neler olduğunu hatırlamıyorum."

Mahkeme başkanından eşini katleden sanığa tokat gibi sözler: "Böyle sevmeyin. Bu kadın senin için mülk değil" - 4

"ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Duruşmada, mahkeme başkanı, "Şimdi sana bir soru soruyorum, Zehra Gümüş'ü sen mi öldürdün?" dedi. Tutuklu sanık ise "Evet ben öldürdüm." diye cevap verdi.

Mahkeme başkanının "Peki neden öldürdün?" sorusuna ise sanık "Ben eşimi çok seviyordum." cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Böyle sevgi olmaz, böyle sevmeyin. Zaten boşanmışsın, bu kadın senin için mülk değil. Tarla değil, arsa değil, neden cinayeti işledin?" dedi.

Sanık Arif Ergin ise "Beni aldattığı için öldürdüm." diye yanıtladı.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.

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