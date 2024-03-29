Mahkeme başkanından eşini katleden sanığa tokat gibi sözler: "Böyle sevmeyin. Bu kadın senin için mülk değil"

Eşi hakkında dedikodular duyduğunu iddia eden Ergin, "Ama ben tüm bunlara ihtimal dahi vermiyordum. Bir iş için çarşıda arkadaşımla buluşmuştum. Kahvede oturup çay içerken ayrıldığım eşimi gördüm." diye konuştu.

Eski eşinin yanında bir erkek gördüğünü sözlerine ekleyen Ergin, "Ben de peşlerinden gittim, yanındaki erkekle bir mağazaya girdiler ve bir süre sonra da ellerinde poşetlerle dışarı çıktılar. Ben de yan mağazaya girdim ve bir bıçak aldım." ifadelerini kullandı ve amacının olası bir durumda kendini korumak olduğunu iddia etti.