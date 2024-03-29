Mahkeme başkanından eşini katleden sanığa tokat gibi sözler: "Böyle sevmeyin. Bu kadın senin için mülk değil"
Çorum'da boşandığı eski eşi Zehra Gümüş'ü 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Arif Ergin hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılandığı davada mahkeme başkanının “Neden öldürdün?” sorusuna, "Eşimi çok seviyordum.” diye yanıt veren Ergin'e, mahkeme başkanı "Böyle sevgi olmaz, böyle sevmeyin. Bu kadın senin için mülk değil. Tarla değil, arsa değil." ifadeleri dikkat çekti.
Çorum'da geçen yıl, iki ay önce boşandığı eşi Zehra Gümüş'ü 16 yerinden bıçaklayıp katleden Arif Ergin hakim karşısına çıktı.
Duruşmada, tutuklu sanığın yanı sıra tarafların yakınları, taraf avukatları ve 11 tanık da hazır bulundu.
Arif Ergin savunmasında, "Eşimin sağlık problemleri var denildiği için ailesiyle de görüşme yaptıktan sonra anlaşmalı boşanma yoluna gittik ve boşandık. Zehra Gümüş hastanede hasta bakıcı olarak görev yapıyordu. Eve uzun süre gelmediği günler de olurdu. Hasta baktığını söylüyordu." dedi.