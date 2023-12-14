Mahkumlara genel af çıkacak mı? 8. Yargı Paketi maddeleriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 60'tan fazla maddeden oluşan bir yargı paketi üzerinde çalıştıklarını bildirmişti. Maddelere ilişkin ayrıntıların belli olması ardından genel af ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri neler? Yeni Yargı Paketi ile ahkumlara genel af çıkacak mı?

Mahkumlara genel af çıkacak mı? 8. Yargı Paketi maddeleriyle ilgili açıklama - 1

8. yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak paketin ayrıntıları ortaya çıktı. Kadınlara soyadı kullanma hakkı, adli para cezalarında yeni limit, hapis cezasında infaz değişikliği gibi maddelerin 8.Yargı Paketi içerisinde yer alması bekleniyor. Yeni yargı paketi birçok farklı suçtan hüküm giyen mahkum ve aileleri için de genel af umuduna neden oldu.

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Mahkumlara genel af çıkacak mı? 8. Yargı Paketi maddeleriyle ilgili açıklama - 2

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI? 

8. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar devam ediyor Yeni yargı paketinde mahkumlara af veya infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunduğuna ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.

Mahkumlara genel af çıkacak mı? 8. Yargı Paketi maddeleriyle ilgili açıklama - 3

PAYLAŞILAN İLK BİLGİLER

Milliyet gazetesinin haberine göre, 65 maddeden oluşan paketin 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Mahkumlara genel af çıkacak mı? 8. Yargı Paketi maddeleriyle ilgili açıklama - 4

KADINLARA SOYADI KULLANMA HAKKI

Değişikliklerin en dikkat çeken maddelerinden biri de evlenen kadınların soyadı kullanma hakkı.

Mevcut durumda iki soyadı kullanabilen kadınlara, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla soyadı değişikliği yapmama, yani sadece evlilik öncesindeki soyadını kullanma hakkı tanınacak.

HAPİS CEZASI İNFAZI DEĞİŞİYOR

İnfaz süresine göre, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak.

Suçlu, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40'nı yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi gerekecek.

Böylece denetimli serbestlik, 1 yıl uygulanmak yerine cezayla ortantılı olacak.

ADLİ PARA CEZALARINDA YENİ LİMİT

Adli para cezalarında ön ödemenin taban limiti ise 30 liradan 100 liraya yükselecek ve üst sınır 500 lira olacak.

Hapis cezasının para cezasına çevrilmesindeki miktar, 100 lira ile 500 lira arasındaki bir rakamın gün ile çarpımıyla belirlenecek.

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