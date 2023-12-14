Mahkumlara genel af çıkacak mı? 8. Yargı Paketi maddeleriyle ilgili açıklama

KADINLARA SOYADI KULLANMA HAKKI



Değişikliklerin en dikkat çeken maddelerinden biri de evlenen kadınların soyadı kullanma hakkı.



Mevcut durumda iki soyadı kullanabilen kadınlara, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla soyadı değişikliği yapmama, yani sadece evlilik öncesindeki soyadını kullanma hakkı tanınacak.



HAPİS CEZASI İNFAZI DEĞİŞİYOR



İnfaz süresine göre, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak.



Suçlu, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40'nı yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi gerekecek.



Böylece denetimli serbestlik, 1 yıl uygulanmak yerine cezayla ortantılı olacak.



ADLİ PARA CEZALARINDA YENİ LİMİT



Adli para cezalarında ön ödemenin taban limiti ise 30 liradan 100 liraya yükselecek ve üst sınır 500 lira olacak.



Hapis cezasının para cezasına çevrilmesindeki miktar, 100 lira ile 500 lira arasındaki bir rakamın gün ile çarpımıyla belirlenecek.