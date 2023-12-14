Mahkumlara genel af çıkacak mı? 8. Yargı Paketi maddeleriyle ilgili açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 60'tan fazla maddeden oluşan bir yargı paketi üzerinde çalıştıklarını bildirmişti. Maddelere ilişkin ayrıntıların belli olması ardından genel af ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri neler? Yeni Yargı Paketi ile ahkumlara genel af çıkacak mı?
8. yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak paketin ayrıntıları ortaya çıktı. Kadınlara soyadı kullanma hakkı, adli para cezalarında yeni limit, hapis cezasında infaz değişikliği gibi maddelerin 8.Yargı Paketi içerisinde yer alması bekleniyor. Yeni yargı paketi birçok farklı suçtan hüküm giyen mahkum ve aileleri için de genel af umuduna neden oldu.