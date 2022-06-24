Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 24.06.2022 - 15:27
İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ustaosmanoğlu, öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii'ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.
Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceye İsmailağa Camii'nde geçirdi. Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti.
Sabah saat 10.00'da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu.
Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve bazı bakanlar da katıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı.
1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yaptı.
Mahmut Ustaosmanoğlu, onlarca eser yazdı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.