Mahsur kalan 3 dağcı 13 saat sonra kurtarıldı
Anadolu Ajansı
Demirkazık Dağı'nda yoğun sis nedeniyle mahsur kalan dağcılara, 13 saat sonra ulaşılabildi. Dağcıların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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1Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcı, 13 saat sonra kurtarıldı.
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2Bireysel tırmanış yapan Zirve Dağcılık Kulübü'nden Sercan Eren ve Hazar Altıntaş ile Kocaeli Dağcılık Kulübü'nden İkra Tülek, tırmandıkları 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesinden inişe geçtikleri sırada, yoğun sis nedeniyle 3 bin 500 metrede Pek kulvarında mahsur kaldı.
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3Dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.
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4Konya'dan gelen askeri helikopter, hava muhalefeti nedeniyle dağcıların bulunduğu bölgeye iniş yapamadı.
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5Gün ağarırken yeniden başlayan çalışmada dağcılar, bulundukları yerden helikopterle alınarak Demirkazık Dağevi'ne getirildi.
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6Genel durumları iyi olan dağcılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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