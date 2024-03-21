“Mahzen”den Temel Ünlü çıktı! İstanbul’un 4 mahallesinde vardiya usulü uyuşturucu satışı
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-15 operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Operasyonla birlikte bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne neden olan Temel Ünlü’nün de “Çetinler” grubu üyesi olduğu belirlendi. Maltepe’nin 4 mahallesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin, Relax, Zümrüt, Arap, Esenkent, Happy, Hayalet gibi isimler kullandıkları öğrenildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü İstanbul merkezli 7 ilde “Mahzen-15” isimli operasyon düzenledi.Operasyonda “Çetinler” olarak bilinen suç şebekesinin liderlerinin de aralarında bulunduğu 109 kişi yakalanarak gözaltına alındı.