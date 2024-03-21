“Mahzen”den Temel Ünlü çıktı! İstanbul’un 4 mahallesinde vardiya usulü uyuşturucu satışı

VARDİYA USULÜ UYUŞTURUCU TİCARET

Şebeke üyelerinin kendilerine Relax, Zümrüt, Arap, Esenkent, Happy ve Hayalet gibi isimler taktıkları, bu isimlerle mahallelerde vardiya ve 24 saat esasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmamak için kendi internetleri üzerinden sesli olarak arama gerçekleştirip mesajlaştıkları, sivil ve resmi polis araçlarının plakalarını ezberleyerek bu araçları bulundukları yerlerde görünce birbirlerine haber verdikleri belirlendi.