Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü

Sivas'tan Malatya yönüne giden 4 Eylül Mavi Treni'nin makinistleri, güzergahta ormanlık alandaki ağaçların yandığını görünce treni durdurup, tüplerle müdahale ederek alevleri söndürdü.

DHA 07.08.2021 - 15:38

Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü - 1
Sivas'tan Malatya yönüne giden, 22018 sefer sayılı 4 Eylül Mavi Tren'in makinistleri saat 11.30 sıralarında, Akgedik ile Ulugüney istasyonları arasında, Hekimhan ilçesine 20 kilometre mesafedeki güzergahta bulunan ormanlık alandaki ağaçların tutuştuğunu fark etti.
Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü - 2
Makinistlerden Raşit Ağzıtemiz, telsizden istasyon amirliğine bilgi vererek, orman yangınına müdahale edeceklerini belirtip, treni durdurdu.
Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü - 3
Diğer makinist Halil İbrahim Karacan ise lokomotifte bulunan yangın söndürme tüpünü alarak, yeni başlayan ve küçük alanı etkilediği görülen yangına hemen müdahale etti.
Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü - 4
Yangın söndürme tüpü bitince kalan kısımlara diğer tren görevlileri müdahale ederek, alevleri söndürdü.
Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü - 5
Söndürme çalışması sonrası trenle sefere devam edildi.
Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü - 6

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