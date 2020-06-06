Malatya'da evi zarar görenler için çadır

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dün gece meydana gelen deprem üzerine sahaya çıkarak, evleri ağır hasar gören vatandaşlar için çadır kurmaya başladı. Ekipler şu ana kadar bölgede 20'nin üzerinde çadır kurdu.

Gözlüce Mahallesinde depremzede Mehmet Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anında evde olduklarını ve çok korktuklarını belirtti.