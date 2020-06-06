Malatya'da evi zarar görenler için çadır

Deprem
in ardından jandarma ekiplerinin bölgeye geldiğini anlatan Zeren, şöyle devam etti:
"Büyük bir sarsıntı oldu, kendimizi dışarı atamadık. Çok şükür, jandarma ekiplerimiz geldi. Köylülerin hepsi dışarı çıktı, dışarıda kaldık. Evimde hasar var ama ben DASK yaptırdım, sıkıntı yok. Allah razı olsun devletimiz hizmetini esirgemiyor, gıda olsun, çadır kurma olsun, jandarmamız ellerinden geleni gelip yaptı. Çadırlar ziyadesiyle geldi, köylümüz çadır kurulumunu beceremediği için çadırlarımızı askerimiz kuruyor."