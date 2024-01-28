"Malatya'daki deprem hattı fay haritasında yok"

Tarihsel kayıtlara bakıldığı zaman aynı bölgede 1893 yılında bir büyük depremin meydana geldiği görülüyor. Dolayısıyla bu yan kolun da yine 1893 yılındakine benzer büyük bir deprem üretme potansiyeli söz konusu.

Fay 30 ile 40 kilometre üzerinde bir uzunluğa sahip. Bunun da 6,5'tan büyük 7'ye varan bir deprem üretme potansiyeli var.