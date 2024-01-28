"Malatya'daki deprem hattı fay haritasında yok"
Malatya'da ocak ayında meydana gelen 4,3 ve 5,2 büyüklüğündeki depremler tek hat üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar bu hattın güncel fay haritasında bulunmadığına dikkat çekti, önemli uyarılarda bulundu.
DEPREM TEHLİKE YAZILIMI İLE İNCELENDİ
Malatya'daki iki deprem, aynı hat üzerinde gerçekleşti. Ancak uzmanlara göre bu hat güncel fay haritasında yok.
Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'da 25 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından radar uydu verilerini ve geliştirdikleri deprem tehlike yazılımını kullanarak bölgede inceleme yaptığını söyledi.