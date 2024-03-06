Maltepe’de fahri trafik müfettişi eylemi: “Sayın müfettiş, bu sokakla ilgili takıntınız nedir?”
İstanbul Maltepe’de bir fahri trafik müfettişi, araçlarını hatalı park eden sürücülere art arda ceza yazınca, sürücüler isyan etti. Kendilerine aralıksız ceza yazıldığını söyleyen vatandaşlar, sokağa pankart asarak duruma tepki gösterdi.
Maltepe’de mahalle sakinlerine art arda trafik cezası kesen fahri trafik müfettişi, vatandaşları isyan ettirdi.
Olay, Maltepe’deki Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.