Maltepe’de fahri trafik müfettişi eylemi: “Sayın müfettiş, bu sokakla ilgili takıntınız nedir?”

“CEZAYI NEREDE YEDİĞİMİ BİLMİYORUM”

Fahri trafik müfettişi tarafından ceza yazılan araç sürücüsü Ahmet Şimşek, “Ben ceza yedim ama cezayı nerede yediğimi de bilmiyorum. Hem benim arabama hem de komşularımın araçlarına ceza yazılmış. 4 farklı ceza yiyen komşularımız dahi var. Ben mahkemeyle uğraşmak istemediğim için cezayı ödedim ancak bu kadarı da normal değil. Tüm sokağa ceza yazılmış neredeyse. Böyle bir durumu ilk kez yaşadık” dedi.