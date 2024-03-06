Maltepe’de fahri trafik müfettişi eylemi: “Sayın müfettiş, bu sokakla ilgili takıntınız nedir?”

İstanbul Maltepe’de bir fahri trafik müfettişi, araçlarını hatalı park eden sürücülere art arda ceza yazınca, sürücüler isyan etti. Kendilerine aralıksız ceza yazıldığını söyleyen vatandaşlar, sokağa pankart asarak duruma tepki gösterdi.

Maltepe’de fahri trafik müfettişi eylemi: “Sayın müfettiş, bu sokakla ilgili takıntınız nedir?” - 1

Maltepe’de mahalle sakinlerine art arda trafik cezası kesen fahri trafik müfettişi, vatandaşları isyan ettirdi.

Olay, Maltepe’deki Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maltepe’de fahri trafik müfettişi eylemi: “Sayın müfettiş, bu sokakla ilgili takıntınız nedir?” - 2

İddiaya göre, araçlarını sokak içerisindeki ev ve iş yerlerinin önüne park eden vatandaşlara farklı gerekçelerle fahri trafik müfettişi tarafından cezalar kesildi.

Belirli aralıklarla cezalar gelmeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi, hazırladıkları pankartı sokağa astı.

Maltepe’de fahri trafik müfettişi eylemi: “Sayın müfettiş, bu sokakla ilgili takıntınız nedir?” - 3

Ceza yiyen vatandaşlar tarafından hazırlanan pankartta, “Sayın fahri trafik müfettişi, yazdığınız cezalar yetmedi mi? Dükkanımızın önüne park yapamayacaksak, park yeri gösterin oraya park edelim. Bu sokakla ilgili takıntınız nedir.” ifadelerine yer verildi.

Maltepe’de fahri trafik müfettişi eylemi: “Sayın müfettiş, bu sokakla ilgili takıntınız nedir?” - 4

Vatandaşlardan kimisi yazılan cezaları öderken kimiyse konuyu yargıya taşıdı.

Maltepe’de fahri trafik müfettişi eylemi: “Sayın müfettiş, bu sokakla ilgili takıntınız nedir?” - 5

“CEZAYI NEREDE YEDİĞİMİ BİLMİYORUM”

Fahri trafik müfettişi tarafından ceza yazılan araç sürücüsü Ahmet Şimşek, “Ben ceza yedim ama cezayı nerede yediğimi de bilmiyorum. Hem benim arabama hem de komşularımın araçlarına ceza yazılmış. 4 farklı ceza yiyen komşularımız dahi var. Ben mahkemeyle uğraşmak istemediğim için cezayı ödedim ancak bu kadarı da normal değil. Tüm sokağa ceza yazılmış neredeyse. Böyle bir durumu ilk kez yaşadık” dedi.

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