Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'ndeki mandalar, hava sıcaklığının yaklaşık eksi 20 dereceye düştüğü kış günlerinde kaplıca suyuna giriyor. Kaplıcalar mandaların süt veriminde artış sağlarken, aynı zamanda stres atıp keyif sürmelerine de yardımcı oluyor.

Haberler - İHA 26.12.2021 - 10:34

Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı - 1

'te hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Budaklı Köyü'nde kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı kaldıkları ahırlarda kirlenen mandalar, süt veriminde artış sağladığı düşüncesiyle belli aralıklarla kaplıca suyunda yıkanıyor.

Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı - 2

Mandalar, Nemrut Dağı’nın hemen eteklerindeki kaplıcada 40 dereceyi bulan sıcak suda saatlerce kalıyor, temizleniyor ve tekrar köye getiriliyor.

Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı - 3

Etrafı karla kaplı kaplıcaya getirilen mandalar, suya alıştıkları için kaplıcayı görür görmez adeta koşarak suya giriyorlar.

Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı - 4

Mandalarla kaplıcaya giren gençler de hem mandaları yıkıyor hem de onlarla beraber eğleniyor.

Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı - 5

Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.

Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı - 6

HEM TEMİZLENİP HEM STRES ATIYORLAR

Kış aylarlında haftanın en az iki günü düzenli olarak mandalarını sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyleyerek, kış boyunca ahırda kalan hayvanların kaplıcaya girerek hem temizlenip hem de stres attıklarını belirtti.

Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı - 7
Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı - 8
Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı - 9
Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı - 10

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