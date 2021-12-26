Mandalar eksi 20 derecede kaplıca keyfi yaptı

HEM TEMİZLENİP HEM STRES ATIYORLAR

Kış aylarlında haftanın en az iki günü düzenli olarak mandalarını sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyleyerek, kış boyunca ahırda kalan hayvanların kaplıcaya girerek hem temizlenip hem de stres attıklarını belirtti.