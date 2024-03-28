Manisa Belediye başkan adayları kimlerdir? Manisa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Manisa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

MANİSA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün Kimdir?





Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Eğitim ve askerlik gibi zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa’da geçirdi. Merhum Cemal Ergün ve merhume Nihal Ergün'ün oğlu olan Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.1981 yılındaŞeyda Ergün ile hayatını birleştirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır.Manisa'ya hizmet edebilmek için çeşitli dönemlerde sosyal faaliyetlerin içinde yer aldı. Bunlardan Manisaspor Kulübü Başkanlığı en büyük gurur kaynağı oldu. 1999 – 2000 futbol sezonun ikinci yarısında yapılan Genel Kurul’da Manisaspor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Manisaspor'u ekibiyle birlikte 3'ncü Lig'den alarak 2004 – 2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig’e taşıdı.27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Manisa Belediye Başkan Adayı olarak halkının karşısına çıktı. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisalıların teveccühü ile Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü. Çöp sorunundan parklara, kaldırımlardan yollara, sosyal etkinliklerden spora, tarihi alanlardan ilçe ve köylere kadar ayrım yapmadan bir çok prestij projeye imza attı.30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden tekrar aday oldu ve kazandı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3’üncü kez Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün, Manisa’da 3 dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı olmuştur.