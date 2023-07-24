Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, BAZI EVLER YANDI

Yangında sadece Sarısığırlı Mahallesi'ni tahliye ettiklerine dikkati çeken Vali Karadeniz, şunları kaydetti:

"3 köyümüz için daha tahliye hazırlığı yaptık ancak yangından tek etkilenen mahallemiz burası oldu. Tahliyeler için gerekli hazırlıklarımızı yaptık, milli eğitim müdürlüğümüzün yurtlarında ve kamu misafirhanelerimizde. Vatandaşlarımızın yine tercihi bu bölgede kalmaktan yana oldu. Daha çok yakınlarının yanında olmak istediler. Neticede her vatandaşımız için misafir edecek yerimiz var. Toplam 4 mahalleden 500 kişiyi tahliye edilecek şekilde hazırlığımızı yaptık. Dediğim gibi yangının seyrine göre bunları tahliye edip etmeme durumundayız. Şu anda hazırlık aşamasında ama henüz bu yangın bu mahalleler için tahdit oluşturmadığı için tahliye süreci başlamadı."



Karadeniz, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğünü sözlerine ekledi.