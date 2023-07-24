Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları

Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı. Her iki yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bir başka yangın haberi de Antalya'dan geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda, Kemer ilçesinde ise ormanlık alandan alevler yükseldi. Kemer'e gidiş yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Her üç ildeki yangınlara ekipler müdahale ediyor. Öte yandan Manisa’daki yangında alevlerin tehdit ettiği bir mahalle ile bazı köyler de tahliye edildi.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 1

Sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını haberleri art arda geliyor. Manisa ve Kahramanmaraş’ın ardından bir yangın haberi de Antalya'dan geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda, Kemer ilçesinde ise ormanlık alandan alevler yükseldi.

Her üç kentteki yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 2

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 5 dozer, Manisa ve İzmir büyükşehir belediyelerinden 18 itfaiye aracı, 13 su tankeri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığından 16 TOMA, 8 iş makinesi, 4 ambulans sevk edildi.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 3

GECE GÖRÜŞLÜ 4 HELİKOPTER VE ARAZÖZLERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Havanın kararmasıyla ekiplerin yangına havadan gece görüşü olan 4 helikopter ve arazözlerle karadan müdahalesi sürüyor.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 4

Sarısığırlı Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, "İçinde bulunduğumuz Sarısığırlı Mahallemizde 14 ev, 3 de dam yangından etkilenmiş durumda. Ayrıca AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, sağlık, itfaiye ve jandarmadan 200'ün üzerinde personel şu anda söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın Sarıçam mevkisinde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diğer yönlerden kısmen kontrol altına alındı. Sarıçam bölgesini de kontrol altına aldıktan sonra artık soğutma ve söndürme çalışmalarına geçeceğiz. Yarından itibaren arkadaşlarımız da hasar tespit çalışmalarına başlayacak." dedi.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 5

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, BAZI EVLER YANDI

Yangında sadece Sarısığırlı Mahallesi'ni tahliye ettiklerine dikkati çeken Vali Karadeniz, şunları kaydetti:

"3 köyümüz için daha tahliye hazırlığı yaptık ancak yangından tek etkilenen mahallemiz burası oldu. Tahliyeler için gerekli hazırlıklarımızı yaptık, milli eğitim müdürlüğümüzün yurtlarında ve kamu misafirhanelerimizde. Vatandaşlarımızın yine tercihi bu bölgede kalmaktan yana oldu. Daha çok yakınlarının yanında olmak istediler. Neticede her vatandaşımız için misafir edecek yerimiz var. Toplam 4 mahalleden 500 kişiyi tahliye edilecek şekilde hazırlığımızı yaptık. Dediğim gibi yangının seyrine göre bunları tahliye edip etmeme durumundayız. Şu anda hazırlık aşamasında ama henüz bu yangın bu mahalleler için tahdit oluşturmadığı için tahliye süreci başlamadı."

Karadeniz, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 6

Öte yandan Saruhanlı'daki yangından kaynaklanan yoğun duman İzmir'den de görüldü.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 7

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş’ta da dün başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 8

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracıyla ekipler sevk edildi.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 9

Söndürme çalışmalarına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı, güvenlik korucuları ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 10

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle AFAD ekiplerince bir evindeki iki kişi tahliye edildi.

Bu arada söndürme çalışmasına katılan 3 Orman Bölge Müdürlüğü personeli dumandan etkilendi.

3 personel bölgede hazır bekletilen ambulanslarda tedavi altına alınırken, bir görevli aracı yoğun duman nedeniyle devrildi.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 11

"ŞU ANA KADAR 30 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ"

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangının devam ettiği bölgeye gelerek ekiplerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karartı, AA muhabirine, çalışmaların havadan ve karadan sürdüğünü ve şu ana kadar 30 hektar civarında alanın zarar gördüğünü belirtti.

Karartı, rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 12

KAŞ'TA SAZLIK YANGINI

Kahramanmaraş ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahele sürerken, bir yangın haberi de Antalya'dan geldi.

Turizm merkezi Kaş'ın Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 13

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Kaş Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 14

Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahaleyi güçlükle yapan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 15

KEMER'DE ORMAN YANGINI

Antalya'nın bir diğer ilçesi Kemer'den de yangın haberi geldi.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 16

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 17

KEMER'E GİDİŞ YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle Kemer'e gidiş yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 18
Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları - 19

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.

Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle Kemer'e gidiş yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

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