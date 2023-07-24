Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangınları
Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı. Her iki yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bir başka yangın haberi de Antalya'dan geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda, Kemer ilçesinde ise ormanlık alandan alevler yükseldi. Kemer'e gidiş yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Her üç ildeki yangınlara ekipler müdahale ediyor. Öte yandan Manisa’daki yangında alevlerin tehdit ettiği bir mahalle ile bazı köyler de tahliye edildi.
Sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını haberleri art arda geliyor. Manisa ve Kahramanmaraş’ın ardından bir yangın haberi de Antalya'dan geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda, Kemer ilçesinde ise ormanlık alandan alevler yükseldi.
Her üç kentteki yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.