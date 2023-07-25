Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor

Kahramanmaraş ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürerken, bir yangın haberi de Antalya'dan geldi. Kemer ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi. Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangına müdahale sürüyor. Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle kapanan Kemer'e gidiş yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürerken havadan müdahale için güneşin doğması bekleniyor.

Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor - 1

Kemer Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor - 2

KEMER'E GİDİŞ YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle kapanan Kemer'e gidiş yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor - 3

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gazetecilere, yangının saat 21.08'te Göynük'te Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkinde başladığını ve şu ana kadar 22 arazöz, 3 su ikmal, 5 müdahale ve 15 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini söyledi.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan da ilave iş makinelerinin gelmek üzere olduğunu belirten Yazıcı, yaklaşık 200'e yakın personelin de iş makineleri ve araçlarla yangına müdahale ettiğini bildirdi.

Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor - 4

"YANGIN YAKLAŞIK 3,5 KİLOMETRE İLERLEDİ"

Ayrıca çevre illerden de iş makinelerinin yolda olduğunu ve birkaç saat içinde müdahaleye başlayacaklarını anlatan Yazıcı, şunları söyledi:

"Yangın yaklaşık 3,5 kilometre ilerledi, batı istikametinde ilerliyor ve 20 kilometre hızla rüzgar var, ne yazık ki. Bu da yangının batı istikametinde ilerlemesini sağlıyor. Şu an için herhangi bir konut ya da iş yeri veya bir canlıya bir zarar söz konusu değil. Yangının geçtiği bölge son ve çok sıkı bir orman olduğu için orman alanının içine giremiyoruz. Uzaktan müdahale etmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz mevkide de dozerlerimiz, iş makinelerimiz, şehre gelmemesi, mahallelere doğru ilerlememesi adına gayret ediyor. Yapacağımız çalışmayla yangının yönünü değiştirmeye çalışacağız."

Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor - 5

DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİ HASTANEDE

Yangına direkt müdahale etmekte zorlanıldığını ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kaç saat içinde iş makinemiz 3 katına çıkacak, itfaiye ve arazöz sayılarımız en az üç katına çıkacak. Sabah 5.30 itibarıyla bizim elimizdeki hazır olan 6 helikopterimiz ve 4 uçağımız kalkacak. Sayın İçişleri Bakanımızla da az önce görüştüm, çevre illerden Orman Genel Müdürlüğüne ait diğer uçaklar ve helikopterler gelecek ama ilk olarak bizim elimizdeki 6 helikopter ve 4 uçak sabah 5.30 itibarıyla kalkacak. 5.40, 5.50 gibi gün ışığı oluyor. 5.30'da kalkış yapıp, havadan da müdahaleye başlayacağız."

Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor - 6

"10 EV TAHLİYE EDİLDİ"

Çevre illerden gelecek uçak ve helikopter sayısının henüz belli olmadığını aktaran Yazıcı, her tarafın teyakkuza geçirildiğini ve çok sayıda hava aracıyla etkin bir mücadele yürütüleceğini kaydetti.

Tahliye edilen mahallenin olup olmadığı yönündeki soruya ise Yazıcı, "Bölgede 10 civarında hanemizi tahliye ediyoruz, onlara tedbir amaçlı talimat verildi. Jandarmamız görüştü, bir risk söz konusu. Devlet Hastanemizde 15 hastamız vardı, hastalarımızın 13'ü kendi durumları iyi olduğu için evlerine gittiler. 2 hastamızı diğer hastanelere sevk ettik. Dumanla ilgili şikayeti olan 6 kişi hastanede, şu anda hastanemiz açık, acilimiz açık. Ormanda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı olması söz konusu olduğunda Kemer Devlet Hastanesi hizmet verecek." diye konuştu.

Yazıcı, ihtiyaç olursa özel hastanelerin de devreye gireceğini bildirdi.

Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor - 7

"YERLEŞİM YERİNE YAKLAŞAN BİR TEHLİKE YOKTUR"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ile İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

Tiryaki, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da akşam saatlerinde Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi ile Kemer'in Göynük Değirmendere Mahallesi'nde iki yangın çıktığını ve 10 dakika içinde 2 yangına da müdahale edildiğini belirtti.

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Gece saatleri nedeniyle hava araçlarıyla yangınlara müdahale edilemediğini dile getiren Tiryaki, şunları söyledi:

"Arazözler, iş makinalarıyla yangının başlamasından itibaren on dakika sonra müdahale edildi. Şu an itibarıyla arazinin sarp, kayalık olması münasebetiyle karadan müdahalede ciddi zorluklar yaşanıyor. İş makinaları, 50'den fazla arazöz, 300'den fazla yangın söndürmede görev alan tecrübeli iş gücümüzle müdahale edilmektedir. Rüzgarın şiddeti şu anda saatte 10 kilometre civarındadır. İnşallah sabah ışıklarıyla hava gücümüz 22 helikopter ve 10 uçakla buradaki yangına müdahale edilecek. En kısa sürede yangın kontrol altına alınacaktır. Bu saat itibarıyla takriben 60 hektar civarında bir alan, bu yangından etkilenmektedir. Yerleşim yerlerinde şu anda bir tehlike görülmemektedir. Yerleşim yerine yaklaşan bir tehlike yoktur."

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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "Arazi zor bir bölgedir. Burada arazinin içine girmek çok kolay değildir. Şu anda arkadaşlar müdahalede zorlanıyorlar ama havadan güneş doğumuyla yoğun bir hava operasyonuyla 22 helikopter ve 10 uçakla yangını 'kontrol altına alırız' diye temenni ediyorum. Şu anda arazide çalışan bütün arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Devletin bütün imkanları şu anda burada. Hava gücünde hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hem Jandarmamızdan hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzden de araçlar yarın burada olacak. Hava araçlarıyla inşallah yarın ciddi bir müdahale olacak. Bu bölge gerçekten Antalya'nın yeşil kuşağıdır. Burası aynı zamanda bir milli parktır." diye konuştu.

Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor - 10

MAHALLEDE YANGIN NOBETİ

Göynük turizm merkezindeki yangında Yenimahalle'de alevlerin yaklaşık 700 metre yaklaştığı Dedeevler mevkisindeki konutlarda oturanlar yangının ilk dakikalarında korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin yaklaştığını gören mahalle sakinleri ekiplerin söndürme çalışmasını endişe içerisinde takip etti. Oturdukları evlerin yakınındaki tepede alevlerin rüzgarla yön değiştirmesi ile evleri yangında zarar görmekten kurtulan mahalle sakinleri rahat nefes aldı. 

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Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinin önünde nöbet tutmaya başladı. Alevleri uzaktan izleyen ve söndürme çalışmalarına katılanlara yardımcı olan bölge halkı, çatılara çıkarak yangını takip ediyor. Bazıları da market veya kalabalık durabilecekleri alanda çalışmaları izliyor.

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Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor - 20
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