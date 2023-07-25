Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor
Kahramanmaraş ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürerken, bir yangın haberi de Antalya'dan geldi. Kemer ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi. Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangına müdahale sürüyor. Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle kapanan Kemer'e gidiş yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürerken havadan müdahale için güneşin doğması bekleniyor.
Kemer Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.