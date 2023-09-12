Manisa'da koku alarmı: Valilikten kimyasal gaz açıklaması

Açıklamada, "Yangın sebebiyle işletmede meydana gelen sıvı ve katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliğine ilişkin bertaraf işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda ivedilikle başlatılmış olup, lisanslı firmalar aracılığı ile tesis içerisinde bulunan yanmış atıkların bertaraf işlemine hızla devam edilmektedir. Tesis dışında atıkların oluşturduğu çevre kirliliği de Yunusemre Belediyesi ekiplerince ortadan kaldırılmaktadır. Tesiste olası yangın durumuna karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 24 saat esasına göre nöbet tutulmaktadır. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi tarafından multirae kimyasal gaz ölçüm cihazlarıyla yangın alanında ilk andan itibaren düzenli olarak ölçümler yapılmakta olup, yangın söndürüldükten sonra çevreye yayılan kimyasal gazların azaldığı ve tehlikesiz seviyelere geldiği gözlemlenmiştir. Yangın bölgesinde, tesis içerisinde yanmış olan plastik muhteviyatlı ürünlerden kaynaklanan bir koku olmakla birlikte 11 Eylül'de yapılan son ölçümde herhangi bir tehlikeli gaz değerine rastlanmamıştır." denildi.