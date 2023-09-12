Manisa'da koku alarmı: Valilikten kimyasal gaz açıklaması
Manisa'da gerekli şartları taşımadığı için 2022 yılında lisansı iptal edilen atıl durumdaki atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında tesis içi ve dışındaki atıkların bertaraf işlemi sürüyor. Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tesis içerisinde yanmış olan plastik muhteviyatlı ürünlerden kaynaklanan bir kokunun olduğu ancak 11 Eylül'de yapılan son ölçümde herhangi bir tehlikeli gaz değerine rastlanmadığı ifade edildi.
Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'ndeki atıl durumdaki atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde, 9 Eylül'de saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.
Madeni yağ, boya, plastik ve çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.