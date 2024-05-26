Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü
Manisa’da bir kişi, eski eşi ile eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan kişi, suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Olay, Manisa'nın Salihli ilçesinde Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eski eşi Nagihan Can’ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç. (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi ile tartışmaya başladı.