Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa’da bir kişi, eski eşi ile eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan kişi, suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü - 1

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesinde Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eski eşi Nagihan Can’ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç. (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi ile tartışmaya başladı.

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Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü - 2

Tartışmanın büyüdüğü olayda Aytunç Ç., eski eşini bıçaklamaya başladı. Şahıs, bu sırada araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can’ı (62) da bıçakladı.

Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü - 3

PEŞİNDEN GİDEREK BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Evden kaçmaya çalışan Fatma Can’ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü - 4

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can hastanede, kayınvalide Fatma Can ise evinin yanında bulunan bir iş yerinde hayatını kaybetti.

Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü - 5

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

3 kişiyi öldüren Aytunç Ç., huzurevi yakınlarında suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü - 6

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü - 7
Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü - 8
Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü - 9
Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü - 10
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