Manisa’da kan donduran cinayet: Eski eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesinde Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eski eşi Nagihan Can’ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç. (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi ile tartışmaya başladı.