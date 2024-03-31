Mansur Yavaş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Mansur Yavaş oy oranı kaç? CHP Ankara adayı Mansur Yavaş
ilçe ilçe seçim sonucu oranı
Mansur Yavaş seçim sonuçları son dakika NTV Haber'de! 2024 Türkiye yerel seçim sonuçları canlı izle. Ankara İlçe ilçe Mansur Yavaş YSK oy sonuçları. Seçim son durum oy sonucu. 31 Mart 2024 Mansur Yavaş il il yerel seçim sonuçları haberin detayında...
Mansur Yavaş Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Mansur Yavaş seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi il ilçede hangi partinin adayı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.
MANSUR YAVAŞ SEÇİM SONUÇLARI
Saat 22.55 itibarıyla sonuçlar;
Açılan Sandık: %56.12
CHP adayı MANSUR YAVAŞ: 1.067.059 oy - Oyların yüzdesi 58.97
AK PARTİ ADAYI TURGUT ALTINOK: 598.200 oy- oyların yüzdesi 33.06
YENİDEN REFAH ADAYI SUAT KILIÇ: 42.002 oy - oyların yüzdesi 2.32
Mansur Yavaş İL İL İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Mansur Yavaş seçim sonuçları, Mansur Yavaş il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Mansur Yavaş YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.