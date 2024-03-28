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Mardin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mardin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mardin Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Mardin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mardin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mardin Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? Mardin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mardin Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mardin Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Mardin Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mardin yerel seçim sonuçları..

Mardin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mardin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mardin Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesini 208.854 alınan oy ve %56.24 oy oranı ile HDP adayı AHMET TÜRK kazanmıştır. Türk'ün görevden alınması ardından  TUNCAY AKKOYUN Mardin Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Mardin Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 5
  • HDP 5

TÜRKİYE HABERLERİ

Mardin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mardin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mardin Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

MARDİN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tuncay Akkoyun Kimdir?

1976 Elazığ doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ’da tamamlamıştır. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı eğitimini 1999 yılında tamamlamıştır.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Kaymakamlık Sınavını kazanarak 29 Mayıs 2000 yılında Elazığ Kaymakam Adayı olarak göreve başlamış, üç yıllık Kaymakam Adaylığı süresince hazırlanan eğitim ve staj programlarını başarı ile tamamlamıştır. Aynı süre içerisinde Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

2001 yılında Ankara Üniversitesinde düzenlenen yabancı dil eğitiminin ardından İngiltere’de altı ay süren yabancı dil eğitimi programını tamamlamıştır.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Ceza Hukuku Alanında “Suç ve Kabahatlerde Kanunilik İlkesi” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamıştır.

2003 yılında Bursa-Harmancık Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Malatya-Arguvan, Karaman-Ermenek, Erzincan-Tercan, Muğla-Ula Kaymakamlıkları, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, Kahramanmaraş-Türkoğlu ve Kahramanmaraş-Elbistan Kaymakamlığı görevlerini gerçekleştirmiştir.
Türkoğlu Kaymakamlığı görevini devam ettirdiği süre içerisinde Kilis’te Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan konaklama merkezinin kurulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca görevlendirilmiş olup bir ay süre ile burada görev yapmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş’ta Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan çadır kent/konaklama merkezinin kuruluşunda görev yapmış ve bir yıl süreyle de yöneticiliğini yürütmüştür.

İçişleri Bakanlığı-Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından düzenlenen “Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, 1-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Japonya’da eğitim ve araştırma çalışmalarına katılmıştır. Bu süre zarfında Kobe, Kushimoto, Tokyo, Sappora, Otaru kentlerinde Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japonya’nın Yönetim Yapısı çalışmalarını yerinde inceleme imkânı bulmuştur.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

12 Mayıs 2022 tarihli 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Karaman Valiliğine atanmıştır.

10 Ağustos 2023 tarihli 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Mardin Valiliğine atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Tuncay Akkoyun, evli ve iki çocuk babasıdır.
Mardin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mardin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mardin Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

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