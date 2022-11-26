Mardin ve Şırnak'ta sağanak: Evleri su bastı

Mardin'in Midyat ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün geceden beri şiddetli yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile yolları su bastı.

Mardin ve Şırnak'ta sağanak: Evleri su bastı - 1

Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur sonrası Bahçelievler, Bağlar ve Gölcük mahallelerinde birçok evde su baskınları meydana geldi.

Mardin ve Şırnak'ta sağanak: Evleri su bastı - 2

Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ise yollarda güçlükle ilerledi.

Mardin ve Şırnak'ta sağanak: Evleri su bastı - 3

Su basan evlerdeki mobilya, halı ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken; ev sahipleri, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Mardin ve Şırnak'ta sağanak: Evleri su bastı - 4

Evlerin Bodrum katlarında bırakılan kuru gıda, peynir ve zeytin gibi ürünler de zarar gördü.

Mardin ve Şırnak'ta sağanak: Evleri su bastı - 5

Şırnak’ın Cizre ilçesinde de geceden bu yana sağanak etkili oldu.

Mardin ve Şırnak'ta sağanak: Evleri su bastı - 6

İlçenin cadde ve sokakları başta olmak üzere bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Mardin ve Şırnak'ta sağanak: Evleri su bastı - 7

Sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi.

Mardin ve Şırnak'ta sağanak: Evleri su bastı - 8

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