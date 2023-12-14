Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkaya Mahallesi kırsalında Roma dönemine ait villa kalıntısında kazı çalışması yürütülüyordu.

Bir kaya mezarda bir Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık olduğu düşünülen çene ve boyun kemikleri bulundu.