Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen ve boynunda büyük bıçak kesiği bulunan Anadolu parsı ve yavrusuna ait kemikler bulundu.

Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu - 1

Mardin'in Kızıltepe ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkaya Mahallesi kırsalında Roma dönemine ait villa kalıntısında  kazı çalışması yürütülüyordu.

Bir kaya mezarda bir Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık olduğu düşünülen çene ve boyun kemikleri bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu - 2

SATIR KESİĞİ TESPİT EDİLDİ

Atlas denilen kafayı tutan kemikte o döneme ait 4 tane kesik izi tespit edildi.

Özellikle bir kesiğin satır kesiği olduğu diğer 3 kesiğinse normal bıçak kesiği olduğu saptandı.

Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu - 3

Yapılan çalışmada ayrıca yaklaşık 10 insana ait kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere Artuklu Üniversitesi’ne teslim edildi.

Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu - 4

Kemikleri inceleyen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zooarkeolog Doç. Dr. Abu Bakar Siddiq, kemiklerin nesli tehlike altında bulunan Anadolu parsına ait olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu - 5

Üniversitenin zooarkeoloji laboratuvarında kemiklerin morfolojik analizi yapıldı.

Diş yapısı, 3 dişinin olması, çene yapısının düz olması ve referans örneklerle yapılan karşılaştırmalar sonucu bu çene kemiklerinin Anadolu parsına ait olduğunu kesinleştirildi.

Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu - 6
Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu - 7
Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu - 8
Mardin'de Anadolu parsı ve yavrusuna ait bin 500 yıllık kemikler bulundu - 9
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