Mardin’de kadın cinayeti: 2 ay önce TIR’la ezmeye çalıştı, sokak ortasında vurup öldürdü

Mardin’de yaşayan Zeynep Gül Kuşçu isimli kadın, eski eşi Ahmet Tahir Erat tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan Erat, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Erat’ın, Kuşçu’yu 2 ay önce de TIR’la ezmeye çalıştığı belirlendi.

Mardin’de kadın cinayeti: 2 ay önce TIR’la ezmeye çalıştı, sokak ortasında vurup öldürdü - 1

Mardin’de bir kadın cinayete kurban gitti.

Olay, 27 Aralık’ta Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki Gençlik Sokak’ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu, yürürken silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kuşçu’nun tabancayla başından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeynep Gül Kuşçu’nun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kamor Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mardin’de kadın cinayeti: 2 ay önce TIR’la ezmeye çalıştı, sokak ortasında vurup öldürdü - 2

“ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GEL” DİYE ÇAĞIRIP, ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Kuşçu’nun cinayet şüphelisinin eski eşi Ahmet Tahir Erat olduğunu tespit etti. Çocuklarının velayeti kendisinde olan Erat’ın, eski eşi Zeynep’e, kendisini aldattığı iddiasıyla bir süredir çocuklarını göstermediği, olay günü de çocuklarını görmeye gelmesini isteyerek evine çağırdığı, sokakta yürürken de öldürdüğü ortaya çıktı.

Mardin’de kadın cinayeti: 2 ay önce TIR’la ezmeye çalıştı, sokak ortasında vurup öldürdü - 3

Ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet Tahir Erat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin’de kadın cinayeti: 2 ay önce TIR’la ezmeye çalıştı, sokak ortasında vurup öldürdü - 4

2 AY ÖNCE TIR’LA EZMEYE ÇALIŞTI

Ahmet Tahir Erat’ın, cinayetten 2 ay önce kendisini aldattığını öne sürdüğü Zeynep Gül Kuşçu’yu tehdit ettiği, yoldan geçtiği sırada durakta görerek kullandığı TIR’ı üzerine sürüp ezmeye çalıştığı, Kuşçu’nun suç duyurusu üzerine iki ayrı uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Velayeti Ahmet Tahir Erat’ta olan 3 çocuk da devlet korumasına alındı.
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