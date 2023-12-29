Mardin’de kadın cinayeti: 2 ay önce TIR’la ezmeye çalıştı, sokak ortasında vurup öldürdü
Mardin’de yaşayan Zeynep Gül Kuşçu isimli kadın, eski eşi Ahmet Tahir Erat tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan Erat, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Erat’ın, Kuşçu’yu 2 ay önce de TIR’la ezmeye çalıştığı belirlendi.
Mardin’de bir kadın cinayete kurban gitti.
Olay, 27 Aralık’ta Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki Gençlik Sokak’ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu, yürürken silahlı saldırıya uğradı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kuşçu’nun tabancayla başından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeynep Gül Kuşçu’nun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kamor Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.