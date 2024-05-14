Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kardeşe ait buğday tarlasına gelen kimliği belirsiz kişiler, bekçiyi dövüp iki traktör ile iki elektrik trafosu ve tarım malzemelerini ateşe verdi. Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken geçen yıl da aynı kadeşlere ait tarlada 50 dönüm alanın zarar gördüğü yangında 4 mercek düzeneği tespit edilmişti.

Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 1

Kızıltepe ilçesi kırsal Doyuran Mahallesi Konuk Mezrası’nda Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait buğday tarlasına gece yarısından sonra gelen kimliği belirsiz kişiler, gece bekçisini dövüp bağlayarak etkisiz hale getirdi.

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Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 2

Daha sonra iki traktör, tarımsal sulamaya enerji sağlayan iki elektrik trafosu ve çok sayıda sulama borusu ile malzemeleri ateşe veren şüpheliler kaçtı.

Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 4

Yaralı bekçi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 5

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 6

Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 7

Geçen yıl 31 Haziran’da da Ateş kardeşlere ait aynı buğday tarlasında çıkan, 50 dönüm alanın zarar gördüğü yangının ardından yapılan incelemede, 3’ü yanan 4 mercek düzeneği tespit edilmişti.

Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 8
Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 9
Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 10
Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler - 11
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