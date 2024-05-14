Mardin'de traktör ve trafoları ateşe verdiler
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kardeşe ait buğday tarlasına gelen kimliği belirsiz kişiler, bekçiyi dövüp iki traktör ile iki elektrik trafosu ve tarım malzemelerini ateşe verdi. Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken geçen yıl da aynı kadeşlere ait tarlada 50 dönüm alanın zarar gördüğü yangında 4 mercek düzeneği tespit edilmişti.
Kızıltepe ilçesi kırsal Doyuran Mahallesi Konuk Mezrası’nda Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait buğday tarlasına gece yarısından sonra gelen kimliği belirsiz kişiler, gece bekçisini dövüp bağlayarak etkisiz hale getirdi.