Marketteki dehşette yeni ayrıntılar | Öldürülüğü gün evlilik teklif etmiş

“KAYIP, ÇAKININ ÜZERİNE DÜŞTÜ”

Karadayı’nın attığı kavanozların kırılıp, içindekilerin yere dökülmesi sonucu zeminin kayganlaştığını ifade eden Köroğlu, bu sırada Köse’nin Sercan Bavkır ve kardeşlerinin bulunduğu yere ani bir atak yaparak saldırdığını, Köse’nin kayganlaşan zeminde kayıp, Sercan Bavkır’ın kendisine ve kardeşlerine yönelecek saldırıları korkutma amacı ile elinde bulunan çakının üzerine düştüğünü savundu.

Köroğlu, “delilleri yok etme”, “gizleme veya değiştirme” suçu ile tanık, mağdur veya başkaları üzerine baskı yapılması girişiminde bulunma ihtimali üzerine Sibel Kabadayı’nın da tutuklanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçenin incelemeye aldığı öğrenildi.