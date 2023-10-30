Marketteki dehşette yeni ayrıntılar | Öldürülüğü gün evlilik teklif etmiş
İzmir’in Urla ilçesindeki bir makette “omuz attın” tartışmasında çakı ile öldürülen Semih Kenan Köse’nin olayın yaşandığı gün, sevgilisi Sibel Kabadayı’ya gittikleri tekne turunda evlilik teklif ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, şüpheli taraf avukatlarının Kabadayı’nın da tutuklanması istemiyle savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi.
İzmir’deki bir markette, Semih Kenan Köse’nin öldürülüğü olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Dosyada şüpheli olarak yer alan taraf avukatlarının, Köse’nin sevgilisi Sibel Kabadayı’nın da tutuklanması istemiyle dilekçe verdiği öğrenildi.Bu arada, olayın yaşandığı gün Semih Kenan Köse’nin sevgilisi Kabadayı’ya evlilik teklif ettiği belirtildi.