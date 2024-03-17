Marmara Denizi’ndeki 4 segmente yakın takip: Kırılmaya en yakın olanı Tekirdağ segmenti

"KIRILMAYA EN YAKIN OLANI TEKİRDAĞ SEGMENTİ"

Marmara’daki gerilimi en yüksek segmentin Tekirdağ segmenti olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, “Haritaya baktığımız zaman en tehlikeli, kırılmaya en yakın segment, Tekirdağ segmenti olarak gözüküyor. Yaklaşık 50 kilometre boyu olan Tekirdağ segmenti tek başına kırılırsa; 7-7,1 büyüklüğünde deprem üretebilir. Ama 2 parça aynı anda kırılırsa o zaman 7,4 büyüklüğünde bir deprem karşımıza çıkar. 3 segmentin kırılması durumunda 7,6’lık bir depremle karşılaşabiliriz. Çok yakın bir ihtimal değil ama Ganos Fayı da onunla kırılırsa, kimse ihtimal vermiyordu ama Maraş depreminde böyle bir deprem yaşadık.” ifadelerini kullandı.