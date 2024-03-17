Marmara Denizi’ndeki 4 segmente yakın takip: Kırılmaya en yakın olanı Tekirdağ segmenti
İstanbul, Marmara Denizi’nde yaşanması beklenen olası depremi beklerken, uzmanların bölgeye ilişkin uyarıları sürüyor. Bölgeye ilişkin son değerlendirme Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurucusu Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’ndan geldi. Kutoğlu, Marmara’daki en gergin segmentin Tekirdağ segmenti olduğunu söyledi. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda olan bu segmentin tek başına kırılması halinde 7-7,1 büyüklüğünde deprem oluşturacağını söyleyen Kutoğlu, “Ama 2 parça aynı anda kırılırsa o zaman 7,4 büyüklüğünde bir deprem karşımıza çıkar. 3 segmentin kırılması durumunda 7.6'lık bir depremle karşılaşabiliriz. Çok yakın bir ihtimal değil ama Ganos Fayı da onunla kırılırsa, 4 kol birden kırılırsa; o zaman depremin 7,8 büyüklüğüne kadar ulaşması mümkün.” dedi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi, geliştirilen yazılımla, Marmara Denizi’ndeki gerilim değerlerini hesapladı.
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