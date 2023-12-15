Marmara Denizi’ndeki sessiz çığlık: “Bu buzdağının görünen kısmı, asıl stok suyun altında”

Hava sıcaklığı, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı gibi nedenlerle İstanbul Boğazı’nın kıyı kesimleri ve Haliç’te görülne denizanası yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanası sayısındaki artış ve müsilajın Marmara Denizi’nin sessiz çığlıkları olduğunu söyledi. Okyar, “Suyun üzerinde gördüğümüz denizanaları buz dağının görünen kısmı. Asıl stok suyun altında.” dedi.

Marmara Denizi’ndeki sessiz çığlık: “Bu buzdağının görünen kısmı, asıl stok suyun altında” - 1

Havaların sıcaklığı, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı gibi nedenlerle İstanbul Boğazı’nın kıyı kesimleri ve Haliç’te görülen denizanası yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı. Lodos ve poyrazın etkisiyle kıyılarda biriken denizanası görüntüleri de tedirginlik yarattı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarıyla müsilaj arasında bir ilişki olduğunu söyledi.

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Marmara Denizi’ndeki sessiz çığlık: “Bu buzdağının görünen kısmı, asıl stok suyun altında” - 2

Marmara Denizi’nin evsel, endüstriyel ve tarım kökenli kirleticilerin baskısı altında olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarının düşük oksijende bile yaşayabildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Dünya üzerindeki hayatta kalma başarısını gösteren en tecrübeli canlılar. Her türlü olumsuz çevresel koşula tahammül gösteriyor. Çevresel koşullar da bunların artışlarını destekleyecek şekilde değişiyor. Ortama yol yapmak, park yapmak, liman yapmak amaçlı taş, beton veya yapay bir madde koyduğunuzda bunların larvaları kendini oraya sabitleyip gelişimlerini sürdürebiliyorlar. Normalinde orada deniz anası gelişimi söz konusu olamayacakken deniz anası gelişmeye başlıyor.”
Marmara Denizi’ndeki sessiz çığlık: “Bu buzdağının görünen kısmı, asıl stok suyun altında” - 3

“MARMARA DENİZİ’NİN SESSİZ ÇIĞLIKLARI”

Küresel ısınmanın etkilerinin de denizanası yoğunluğunu artırdığını söyleyen Okyar, “Marmara Denizi ekosistemine girip artık dönem dönem aşırı artış gösteren pusula denizanası örneğin bahar döneminde aşırı artış gösteriyor. Doğal olarak Marmara Denizi ne yazık ki pek çok baskı altında olduğundan dolayı bu tarz denizanası artışları olsun, deniz renklenmeleri olsun ve ya müsilaj gibi olaylar aslında Marmara Denizi'nin sessiz çığlıkları diyebilirim. Ben kirliyim, hastayım, gerekli müdahaleleri en yakın zamanda yapın demenin en görsel hali. Denizanaları da bu yüzden artış gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’ndeki sessiz çığlık: “Bu buzdağının görünen kısmı, asıl stok suyun altında” - 4

"SUYUN ÜZERİNDE GÖRDÜKLERİMİZ, BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Denizanası yoğunluğunun, Marmara’daki balık stoklarını da olumsuz etkilediğini söyleyen Okyar, “Suyun üzerinde gördüğümüz denizanaları buz dağının görünen kısmı. Asıl stok suyun altında. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda asıl bolluğu 10 metre ve derinlerde gördük. Yüzeyde biz sadece çok az bir kısmını görüyoruz. Lodos estiğinde Marmara Bölgesi'nin kuzey bölgelerinde yığılır, poyraz estiğinde daha çok güney kısımlarında yığılır ve kıyısal alanlarda biz bunları daha fazla görürüz.” şeklinde konuştu.

Marmara Denizi’ndeki sessiz çığlık: “Bu buzdağının görünen kısmı, asıl stok suyun altında” - 5
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