Marmara Denizi’ndeki sessiz çığlık: “Bu buzdağının görünen kısmı, asıl stok suyun altında”

“MARMARA DENİZİ’NİN SESSİZ ÇIĞLIKLARI”

Küresel ısınmanın etkilerinin de denizanası yoğunluğunu artırdığını söyleyen Okyar, “Marmara Denizi ekosistemine girip artık dönem dönem aşırı artış gösteren pusula denizanası örneğin bahar döneminde aşırı artış gösteriyor. Doğal olarak Marmara Denizi ne yazık ki pek çok baskı altında olduğundan dolayı bu tarz denizanası artışları olsun, deniz renklenmeleri olsun ve ya müsilaj gibi olaylar aslında Marmara Denizi'nin sessiz çığlıkları diyebilirim. Ben kirliyim, hastayım, gerekli müdahaleleri en yakın zamanda yapın demenin en görsel hali. Denizanaları da bu yüzden artış gösteriyor.” ifadelerini kullandı.