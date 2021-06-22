Marmara Denizi'ne nefes verecek

Marmara Denizi'de 30 metre derinliğe oksijen verilecek. Denizdeki oksijen seviyesini artıracak cihazlar 5 farklı noktadan suya bırakıldı. Olumlu sonuç alınırsa uygulama alanı genişletilecek.

Anadolu Ajansı 22.06.2021 - 12:55

Marmara Denizi'ne nefes verecek - 1
Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.

Marmara Denizi'ne nefes verecek - 2
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.
Marmara Denizi'ne nefes verecek - 3
Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.
Marmara Denizi'ne nefes verecek - 4
Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Marmara Denizi'ne nefes verecek - 5
Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazların denize bırakılacağı açıklanmıştı.
Marmara Denizi'ne nefes verecek - 6
5 farklı noktada başlayan pilot uygulamadan olumlu sonuç çalışma alanı genişletilecek.
Marmara Denizi'ne nefes verecek - 7
Marmara Denizi'ne nefes verecek - 8

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