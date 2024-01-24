Marmara Denizi’ni bekleyen tehlike | Nisan ayına dikkat: “Ne hamsi kalır, ne istavrit”
İstilacı bir tür olarak denizlerde yer alan ve tüketildiğinde ölüme götüren sonuçlara yol açan balon balığı, rotasını Marmara’ya çevirdi. Uzmanlar, Marmara Denizi için önümüzdeki nisan ayının kritik olduğuna dikkat çekti. Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, balon balıklarının nisan ayında üremeye başladıklarını belirterek, “Bu türlerle mücadele etmek zorundayız. Yoksa balıklar kalmayacak. Ne hamsi kalacak, ne istavrit kalacak.” dedi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar deniz suyunun ısınmasına neden oldu.
Suların ısınmasıyla birlikte Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’e yerleşen istilacı bir tür olan balon balığı, Ege Denizi’nden sonra rotasını Marmara Denizi’ne çevirdi.Son 30 yılda denizlere giren 500’e yakın istilacı türden biri olan balon balığı biyo çeşitliliği de tehdit ediyor.