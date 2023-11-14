Marmara Denizi'nin ağlarından ölü hamsi çıktı
Marmara Denizi'nde karides avlamak için denizin dibine bırakılan ağlardan karides yerine onlarca kilo ölü yavru hamsi çıktı. Yasal av sınırından küçük boyuttaki balıkların başka teknelerden denize döküldüğü anlaşıldı.
Marmara Denizi çevresinde karides avcılığı yapan balıkçıların sosyal medyada paylaştığı bir video tartışma konusu oldu.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, deniz tabanına yakın noktalarda yapılan karides avcılığında kullanılan algarna tipi ağa; çok sayıda ölü yavru hamsi ve papalina (çaça) balığının takılı halde bulunması dikkat çekti.
Balık ve karidesi birbirinden ayırmaya çalıştığı görülen balıkçıların duruma, "Gırgırlar sağolsun, karidesçinin son hali bu, hamsiden karides görünmüyor." ifadeleriyle isyan ettiği görüldü.