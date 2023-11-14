Marmara Denizi'nin ağlarından ölü hamsi çıktı

"CANLILARIN ÖLDÜRÜLÜP DENİZE ATILMASI EKONOMİK BİR KAYIPTIR"

Karakulak, “Tabi şu an yeni doğmuş bireylerin avcılığı söz konusu. Bu bireyleri koruyacağız ki önümüzdeki balıkçılık sezonunda balıkçılar avlayabilsin. Mutlaka avcılıkta önlem alınması gerekiyor, ya elek sistemleri yasaklanacak ya da eğer avcılığın çoğu yavru balıklardan oluşuyorsa mutlaka balıkçılığın durdurulması lazım." dedi.

Marmara Denizi'nin son yıllarda hassas bir ekosistem olduğunu vurgulayan Karakulak; müsilaj gibi olayların, deniz anası, alg patlamalarının yoğun yaşandığı bir ortam olduğunu dile getirdi.

Karakulak, "Balıklar zaten bu olumsuz durumlardan etkilenirken mevcut balıkların da böyle aşırı avlanması tabi deniz canlılarının olumsuz etkileyecek, ekosistemde bozulmalara yol açacak, deniz ekosistemini korumadan sürdürülebilir balıkçılık mümkün olmaz. Ekonomik bir kayıp söz konusu, insanların protein olarak yararlanacağı canlıların öldürülüp denize atılması bir kayıptır, ekosistemde yavruların aşırı avlanması popülasyonun azalmasına yol açacak." dedi.