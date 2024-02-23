Marmara'da batan BATUHAN A adlı gemi 4'üncü kez aranacak

SAS komandolarının kapısını kırarak girdiği ve yağcı Hüseyin Tutuk’un cansız bedenini bulduğu makine dairesindeki arama çalışmaları, 6, 7 ve 8'inci günde de sürdü. Olası kaza ya da batma durumu düşünülmeyip, gemideki eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle, depremde olduğu gibi sarsılmayla devrilen dolaplar alanı daraltırken, çalışmalar güçlükle yürütüldü. Karanlık olan ve alan darlığı nedeniyle görüş mesafesinin sıfır olduğu makine dairesinde dalgıçlar çalışmalarını elle yürüttü. Ancak 2 kez aranan makine dairesinde de kayıp mürettebatın izine rastlanmadı.



Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde 9 gündür bu yana bekleyişlerini sürdüren mürettebat yakınlarının, gemide işaret ettiği yerlerin de arandığı ancak buralardan da bir sonuç alınamadığı öğrenildi.