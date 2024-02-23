Marmara'da batan BATUHAN A adlı gemi 4'üncü kez aranacak
Marmara Denizi'nde seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan BATUHAN A adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 9'uncu gününde 667 personelle deniz, hava ve karadan devam ediyor. Dalgıçların görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle elle 2 kez arama yaptığı makine dairesinden sonuç alınamazken, daha önce 3 kez aranan kaptan köşkü, güverte ve kamaralar bir kez daha aranacak. Kayıp mürettebatın yakınlarının işaret ettiği ve tekrar aranan yerlerde de hiçbir ize rastlanmadı.
Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü BATUHAN A adlı gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de alınan acil durum sinyali, saat 07.12'de kesildi.