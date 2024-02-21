Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak
Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan "Batuhan A" isimli geminin çalışmalar bittiğinde eski ve maliyeti yüksek olduğu için battığı yerde kalacağı açıklandı. Kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde 572 personelle denizden, havadan ve karadan devam ediyor. Aramalarda bugün, olaydan 128 saat sonra cenazesi çıkarılan yağcı Hüseyin Tutuk'un cansız bedeninin bulunduğu makine dairesinde yoğunlaştırılacak.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 4 mürettebat için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 7. gününde devam ediyor.