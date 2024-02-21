Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan "Batuhan A" isimli geminin çalışmalar bittiğinde eski ve maliyeti yüksek olduğu için battığı yerde kalacağı açıklandı. Kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde 572 personelle denizden, havadan ve karadan devam ediyor. Aramalarda bugün, olaydan 128 saat sonra cenazesi çıkarılan yağcı Hüseyin Tutuk'un cansız bedeninin bulunduğu makine dairesinde yoğunlaştırılacak.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 1

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 4 mürettebat için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 2

2 MÜRETTEBATIN GEMİDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü.

Battığı pozisyonun arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı.

Sonar cihazıyla yapılan incelemede kayıp 6 mürettebattan 2’sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 3

GEMİDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMİŞTİ; 128 SAAT SONRA MAKİNE DAİRESİNDE BULUNDU

Özel eğitimli dalgıçlarla SAS komandolarının TCG AKIN'dan gerçekleştirdiği dalışlarda, batık geminin makine dairesine ulaşıldı.

Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni bulundu. 

Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son anları

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 4

Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Tutuk, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verilecek. Tutuk, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 5

Görüntülerde 6 saattir aynı yerde olduklarını söyleyen ve "5'inci, 6'ncı elbisem bu, gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" diyen Tutuk'un eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlenmişti.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 6

ÇALIŞMALAR MAKİNE DAİRESİNDE YOĞUNLAŞTIRILACAK

Hüseyin Tutuk'un cansız bedeninin bulunduğu makine dairesinin girişindeki merdiven boşluğu, dalgıçlar tarafından da görüntülenirken, batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine rastlanmadı.

Batıktaki arama çalışmalarının geminin makine dairesinde yoğunlaştırılarak süreceği kaydedildi.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 7

Olası kaza ya da batma durumu düşünülmeyerek, gemideki eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle depremde olduğu gibi sarsılmayla devrilen dolaplar alanı daraltırken çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 8

GÖZDEN KAÇMA İHTİMALİNE KARŞI YENİDEN ARANACAK

Bugüne kadar, geminin kaptan köşkü, mürettebat kamaraları ve güvertesi detaylı aranırken makine dairesinin de aranmasının ardından gözden kaçma ihtimaline karşı enkazın en baştan bir kez daha aranacağı belirtildi.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 9

BATIK ÇIKARILMAYACAK 

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar bittiğinde, "Batuhan A" isimli geminin, eski ve maliyeti yüksek olduğundan, battığı yerde kalacağını söyledi.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 10

EMNİYET'İN İHA'SI İLE BALIKÇILAR DEVREDE, TAKVİYE HELİKOPTER VE UÇAK İSTENDİ

Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgede görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekibi ile 1 İHA da çalışmalara destek veriyor.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 11

Deniz üstünden 4 botla gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 12

Bölgeye takviye helikopter ve uçaklar istenirken,3-4 gün boyunca deniz dibinde kalan cenazelerin şişmeye başlayınca su yüzeyine çıkması ve sahile vurma ihtimaline karşı, balıkçılar da arama çalışmalarına dahil edildi.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 13

Dün aramalara katılan 13 balıkçı gırgırına ilave olarak 30 balıkçı teknesi de çalışmalarda yer alıyor.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 14

Balıkçılar 5,5 mil açıkta bulunan TCG AKIN'a, 2 mil mesafe bırakarak, kıyıdan 3,5 mil açıkta arama yapıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar uzayan sahil şeridinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri de karadan aramalarını sürdürüyor.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 15

BATMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Geminin batma nedeni de araştırılıyor.

Olayla ilgili 4 savcının yürüttüğü soruşturma için, deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi de görevlendirildi. GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi.

Gemideki mürettebatın neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla belirlenecek.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 16

Bu sırada, 2-3 metre boyundaki dalgalara dayanıklı olan geminin batması için olağanüstü bir durum olması gerektiği belirtilirken, yetkililer bir kez daha brandayı işaret etti.

Normal şartlarda yükün, güverte üzerindeki kapalı kasalarda taşınması gerekirken, 1250 ton mermer tozunun üzerine örtülen ve sabitlenmeyen brandanın fırtınayla havalanarak deniz suyunu yükün üzerine taşıdığı, aynı zamanda sağanakla da ıslanan ve ağırlığı artan yükün geminin batmasındaki en büyük etken olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan geminin seyir halindeyken mi battığı, yoksa durduktan sonra su almaya başlayarak mı battığı, enkazda yapılacak incelemeyle belirlenecek.

Marmara'da batan gemi denizden çıkarılmayacak - 17

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandosu dalgıçlarının 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER