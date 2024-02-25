Marmara’da batan gemi için çalışmalar 11’inci gününde | Gemlik’ten Bandırma’ya tüm sahil taranacak

EMNİYET VE KIYI EMNİYETİ ARAMALARA DEVAM EDECEK

Kayıp mürettebatın yakınlarının Vali Demirtaş’a izlettiği su altı görüntülerindeki bazı yerlere bakılması için çalışmalara bu kez Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsuru Nene Hatun Gemisi dahil edildi.

TCG Akın gemisinin ayrılışının ardından, saat 09.50’de batık üzerinde yerleşmeye başlayan Nene Hatun’daki 11 dalgıç, yerleşme işlemi bittikten sonra dalacak.

11 dalgıç, gözden kaçırma ihtimaline karşı farklı bir göz olarak dalış yapacak.