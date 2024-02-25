Marmara’da batan gemi için çalışmalar 11’inci gününde | Gemlik’ten Bandırma’ya tüm sahil taranacak

Marmara Denizi’nde İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp 4 denizciyi arama çalışmaları 11’inci gününde sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları çalışmalarına son verirken, ailelerin isteğiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Nene Hatun gemisi devreye girdi. Karadaki çalışmalarda ise yeni bir evreye geçildi. Bursa’nın Gemlik ilçesinden Balıkesir’in Bandırma ilçesine kadar tüm sahil şeridi, bin kişilik ekip tarafından taranacak.

Marmara’da batan gemi için çalışmalar 11’inci gününde | Gemlik’ten Bandırma’ya tüm sahil taranacak - 1

Marmara Adası’ndan adlığı yükle Gemlik Limanı’na doğru ilerlediği sırada İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp 4 denizci, 11 gündür aranıyor.

Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü.

Battığı pozisyonla, arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştırabildiği değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da batan gemi için çalışmalar 11’inci gününde | Gemlik’ten Bandırma’ya tüm sahil taranacak - 2

Sonar cihazlı incelemede, kayıp 6 mürettebattan 2’sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi. Aramaların 3’üncü gününde, TCG AKIN’dan kayıp gemiye ulaşmak için ilk dalış yapıldı.

Dalışta, kayıp 6 denizciden aşçı Zeynep Kılınç’ın cenazesine, olaydan 56 saat sonra ulaşıldı.

Özel eğitimli dalgıçlar ile SAS komandolarının TCG AKIN'dan gerçekleştirdiği dalışlarda, 6’ncı günde de batık geminin makine dairesine ulaşıldı. Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk’un cansız bedeni bulundu.

Marmara’da batan gemi için çalışmalar 11’inci gününde | Gemlik’ten Bandırma’ya tüm sahil taranacak - 3

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UNSURLARI DÖNDÜ

Arama çalışmalarının 11’inci gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, çalışmalarını sonlandırdı.

Bu zamana kadar TCG AKIN gemisinden, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı’nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı’na (SAS) bağlı 4 dalgıç, 91 saat 31 dakika ROV dalış saati, 4 saat 14 dakika toplam dip zamanı, 44 saat toplam dalış zamanı olmak üzere toplam 36 baş dalış yaparak 4 defa gemiyi taradılar.

TCG Akın gemisi çalışmalarını sonlandırarak saat 02.29’da batığın üzerinden ayrıldı.

Marmara’da batan gemi için çalışmalar 11’inci gününde | Gemlik’ten Bandırma’ya tüm sahil taranacak - 4

EMNİYET VE KIYI EMNİYETİ ARAMALARA DEVAM EDECEK

Kayıp mürettebatın yakınlarının Vali Demirtaş’a izlettiği su altı görüntülerindeki bazı yerlere bakılması için çalışmalara bu kez Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsuru Nene Hatun Gemisi dahil edildi.

TCG Akın gemisinin ayrılışının ardından, saat 09.50’de batık üzerinde yerleşmeye başlayan Nene Hatun’daki 11 dalgıç, yerleşme işlemi bittikten sonra dalacak.

11 dalgıç, gözden kaçırma ihtimaline karşı farklı bir göz olarak dalış yapacak.

Marmara’da batan gemi için çalışmalar 11’inci gününde | Gemlik’ten Bandırma’ya tüm sahil taranacak - 5

GEMLİK’TEN BANDIRMA’YA TÜM SAHİL ŞERİDİ TARANIYOR

Kayıp mürettebatın karaya vurması ihtimaline karşı, Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar olan sahil şeridi jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 1000 kişilik personelle taranıyor.

Marmara’da batan gemi için çalışmalar 11’inci gününde | Gemlik’ten Bandırma’ya tüm sahil taranacak - 6
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