Marmara’da batan gemi için çalışmalar 11’inci gününde | Gemlik’ten Bandırma’ya tüm sahil taranacak
Marmara Denizi’nde İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp 4 denizciyi arama çalışmaları 11’inci gününde sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları çalışmalarına son verirken, ailelerin isteğiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Nene Hatun gemisi devreye girdi. Karadaki çalışmalarda ise yeni bir evreye geçildi. Bursa’nın Gemlik ilçesinden Balıkesir’in Bandırma ilçesine kadar tüm sahil şeridi, bin kişilik ekip tarafından taranacak.
Marmara Adası’ndan adlığı yükle Gemlik Limanı’na doğru ilerlediği sırada İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp 4 denizci, 11 gündür aranıyor.
Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü.
Battığı pozisyonla, arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştırabildiği değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi yapıldı.