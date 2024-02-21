Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım"

Marmara’da İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp 4 denizciyi arama çalışması sürüyor. Cansız bedenine ulaşılan iki denizciden Zeynep Kılınç’ın “Manevi ağabeyiyim” diyen kaptan İrfan Çiriğ, genç kadınla 4 ay önce aralarında geçen konuşmayı anlattı. Kılınç’ın Zonguldak’taki fırtınada batan Kafkametler isimli gemiden etkilendiğini söyleyen Çiriğ, genç kadının kış aylarında sefere çıkmak istemediğini anlattı.

Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım" - 1

Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nda 15 Şubat sabahı batan Batuhan A. isimli geminin kayıp 4 personelini arama çalışmaları sürüyor.

Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemideki arama faaliyeti TCG Akın Gemisi ve Nene Hatun Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım" - 2

Batuhan A gemisine yapılan dalışların koordinasyonu TCG Akın Gemisi’nden sağlanıyor. Batan gemi üzerinde konuşlu Nene Hatun Gemisi de İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor.

Ekiplerin sahil şeridindeki aramaları da sürüyor.

Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım" - 3

2 DENİZCİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Geminin kayıp personellerinden 33 yaşındaki aşcı Zeynep Kılıç ile gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk’un cansız bedenlerine ulaşıldı.

Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım" - 4

ZEYNEP KILIÇ’IN MESAJLAŞMALARI: “BU SON, KIŞIN BİR DAHA YAPMAM”

Milliyet gazetesinin haberine göre; gemide aşçı olarak görev alan Zeynep Kılıç’ın kaptan bir ağabeyine gönderdiği eski tarihli mesajlar ortaya çıktı.

Kılıç’ın “manevi ağabeyiyim” diyen kaptan İrfan Çiriğ, genç kadının kendisine kış aylarında bir daha gemide çalışmak istemediğini söylediğini anlattı.

Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım" - 5

"BEN BU İŞİ KIŞIN YAPMAYACAĞIM"

Aşçı Zeynep Kılınç ile Çiriğ arasında 4 ay önce gerçekleşen konuşmada şu ifadeler yer aldı:

Kaptan İrfan Çiriğ: Sana tavsiyem, denize devam edeceksen eski gemilerden uzak dur. Zamanla kendine karada iş tut.

Zeynep: Aynen. Abi duydum duyalı onu düşünüyorum. Bayağı etkilendim ya, yok ben bu işi kışın yapmayacağım. Yok, bu 3 kış oldu artık. Zaten kaç gündür düşünüyorum da kesin kararlıyım. Eğer sağ salim yaşarsak öyle yapacağım.

Geçen yıl 16 Aralık günü yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle bir kez daha konuşan ikili arasıda şu diyalog yaşandı:

Zeynep: Biz Gemlik’teyiz abi, berbat bir hava var. Bugün gece kalkacaktık, vazgeçtik.

Kaptan İrfan Çiriğ: Bu hava Gemlik’e vurmaz.

Zeynep: Yarına bakalım ama acayip soğuk.

Kaptan İrfan Çiriğ: İntihar olur. Şu an 40 mil esiyor. Sakın ha!

Zeynep: Evet, bayağı kötü.
Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım" - 6

“KAFKAMETLERDEN SONRA ÇOK KORKTU”

Zeynep Kılıç ile 4 ay önce yaptıkları mesajlaşmayı anlatan Çiriğ, “Zeynep işini çok seven, 1971 yapımı 53 yaşındaki son derece yaşlı ‘Batuhan A’ gemisinde her işe koşan bir denizciydi. Ancak güvenliği konusunda 19 Kasım 2023’te Ereğli Limanı’nda mendireğe çarparak batan Kafkametler gemisinin geçirdiği kazadan beri endişe duyuyordu.” dedi.

Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım" - 7

"KÖTÜ HAVALARA MEYDAN OKUR GİBİ ÇIKIYORLAR"

“Kötü havalara meydan okur gibi çıkıyorlardı. Bunun kurbanı oldular.” diyen Çiriğ, şöyle devam etti:

“5 bofor kuvvetindeki bir havada liman başkanlığı size karışmaz. Ancak fırtınalı havalarda liman başkanlığı çıkışa izin vermez. Liman başkanlığı, gemi aşırı yüklendiyse (overload), gemi seyrinde engel teşkil edecek teknik ve personel yetersizliği durumlarında seyir izni vermez. Bu gemi ise 50 yaşından büyük, zaten deforme olmuş durumda.”
Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım" - 8

"BÖYLE OLACAĞINI BİLSE DURUR MUYDU?"

Genç kadının annesi Nilüfer Kılınç ise “Geminin eski olduğunu biz de biliyorduk, o da biliyordu. Gemi tamir de oldu, bakım da yapıldı. Böyle olacağını bilse durur muydu? Gelirdi kızım buraya. Kafkametler’in batışına çok üzülmüştü, korkmuştu. Orada ölenlerden biri de arkadaşıydı. ‘Anne, arkadaşımın cenazesi bulunamadı’ demişti.” diye konuştu.

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