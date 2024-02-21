Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım"

"BEN BU İŞİ KIŞIN YAPMAYACAĞIM"

Aşçı Zeynep Kılınç ile Çiriğ arasında 4 ay önce gerçekleşen konuşmada şu ifadeler yer aldı:

Kaptan İrfan Çiriğ: Sana tavsiyem, denize devam edeceksen eski gemilerden uzak dur. Zamanla kendine karada iş tut.

Zeynep: Aynen. Abi duydum duyalı onu düşünüyorum. Bayağı etkilendim ya, yok ben bu işi kışın yapmayacağım. Yok, bu 3 kış oldu artık. Zaten kaç gündür düşünüyorum da kesin kararlıyım. Eğer sağ salim yaşarsak öyle yapacağım.

Geçen yıl 16 Aralık günü yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle bir kez daha konuşan ikili arasıda şu diyalog yaşandı:

Zeynep: Biz Gemlik’teyiz abi, berbat bir hava var. Bugün gece kalkacaktık, vazgeçtik.

Kaptan İrfan Çiriğ: Bu hava Gemlik’e vurmaz.

Zeynep: Yarına bakalım ama acayip soğuk.

Kaptan İrfan Çiriğ: İntihar olur. Şu an 40 mil esiyor. Sakın ha!

Zeynep: Evet, bayağı kötü.