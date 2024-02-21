Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım"
Marmara’da İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp 4 denizciyi arama çalışması sürüyor. Cansız bedenine ulaşılan iki denizciden Zeynep Kılınç’ın “Manevi ağabeyiyim” diyen kaptan İrfan Çiriğ, genç kadınla 4 ay önce aralarında geçen konuşmayı anlattı. Kılınç’ın Zonguldak’taki fırtınada batan Kafkametler isimli gemiden etkilendiğini söyleyen Çiriğ, genç kadının kış aylarında sefere çıkmak istemediğini anlattı.
Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nda 15 Şubat sabahı batan Batuhan A. isimli geminin kayıp 4 personelini arama çalışmaları sürüyor.Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemideki arama faaliyeti TCG Akın Gemisi ve Nene Hatun Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor.