Marmara'da batan gemideki 4 kişiden hala iz yok: Dalışlar sona erdi
Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı geminin enkazına yönelik dalışlar sona erdi. 16. gündeki arama çalışmaları deniz yüzeyi, kıyı bölgeler ve midye çiftliklerinde sürüyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kayıp Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmalarına çok sayıda personel katılıyor.
Marmara’da batan gemiden son görüntüler: Cüzdan, ayakkabı ve kıyafetler bulundu