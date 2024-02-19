Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek

Yapılan faaliyette Kurşunlu Limanı'ndan 4 mil uzağa kadar açılan ekipler, deniz üstünde bottaki özel kamera sistemi ve personel tarafından dürbünlerle tarama gerçekleştirdi.

Önceden belirlenen noktada robotu hazırlayan ekipler, denizin 60 metre derinliğine kadar bir personelin kumanda kontrolüyle inip görüntüleme yaptı.

Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.