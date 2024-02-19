Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek
İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp denizcilerden Zeynep Kılıç’ın cansız bedenine ulaşan ekipler, kayıp 5 denizci için çalışmalarını sürdürüyor. 51 metre derinlikte bulunan batığa sekizinci dalış yapıldı. Çalışmalar geminin makine dairesinde yoğunlaştırıldı. Faciaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Kayıp denizcilerden Hüseyin Tutuk’un ailesine gönderdiği video üzerine harekete geçen savcılık, 6 saat boyunca neden yardım istenmediğini soruşturuyor. Bu kapsamda HTS kayıtlarını isteyen savcılık, kayıp denizcilerin telefon görüşmelerini mercek altına aldı.
Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20’de Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan geminin mürettebatından 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 5 kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.