Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek

İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp denizcilerden Zeynep Kılıç’ın cansız bedenine ulaşan ekipler, kayıp 5 denizci için çalışmalarını sürdürüyor. 51 metre derinlikte bulunan batığa sekizinci dalış yapıldı. Çalışmalar geminin makine dairesinde yoğunlaştırıldı. Faciaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Kayıp denizcilerden Hüseyin Tutuk’un ailesine gönderdiği video üzerine harekete geçen savcılık, 6 saat boyunca neden yardım istenmediğini soruşturuyor. Bu kapsamda HTS kayıtlarını isteyen savcılık, kayıp denizcilerin telefon görüşmelerini mercek altına aldı.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 1

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20’de Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan geminin mürettebatından 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 5 kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 2

1000 KİŞİYLE ARAMA ÇALIŞMASI

Arama faaliyetlerine aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, JAK, JÖH, deniz polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik personel katılıyor.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 3

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Akın Gemisi’nde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dalışlar gerçekleştiriyor.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 4

Mürettebatın gemiden savrulmuş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, Karacabey açıklarında hem deniz üstünde hem de suyun altında tarama yapıyor.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 5

İNSANSIZ SU ALTI ROBOTU DA DEVREDE

Bursa, Yalova ve Çanakkale’den bölgeye görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ekibi de çalışmalara destek veriyor.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 6

Deniz üstünden 4 bot ile gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor. ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları deniz üstüne çıkarabiliyor.

Deniz polisinin kurbağa adamlar ve gemi adamları ise ihtiyaç halinde 42 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyor.
Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 7

Yapılan faaliyette Kurşunlu Limanı'ndan 4 mil uzağa kadar açılan ekipler, deniz üstünde bottaki özel kamera sistemi ve personel tarafından dürbünlerle tarama gerçekleştirdi.

Önceden belirlenen noktada robotu hazırlayan ekipler, denizin 60 metre derinliğine kadar bir personelin kumanda kontrolüyle inip görüntüleme yaptı.

Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 8

51 METREDEKİ BATIĞA SEKİZİNCİ DALIŞ

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Vali Demirtaş, “Bugün saat 09.45'te sekizinci dalış başladı. Dalgıçlar, geminin makine dairesine girmeye çalışacaklar. Orada arama faaliyetini sürdürecekler.” dedi.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 9

Balıkesir kıyılarında da arama ve tarama faaliyetlerinin hız kazandığını aktaran Demirtaş, “Dronelarla kıyıdaki tarama çalışmaları da sürdürülüyor. Havadan uçak ve helikopter, karadan ekipler ve denizden de botlarla arama çalışmaları büyük bir dikkatle devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 10

HTS KAYITLARI İNCELENECEK

Batuhan A. isimli geminin batmasına ilişkin soruşturma ise sürüyor.

4 savcının yürüttüğü soruşturmada, geminin 6 mürettebatının telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi.

Denizcilerden Hüseyin Tutuk’un ailesine gönderdiği video üzerine harekete geçen savcılık, gemideki mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkaracak.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 11

DENİZCİLERDEN ZEYNEP KILIÇ’IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat saat 20.30’da Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı’na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki Batuhan A. adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat’ta saat 06.20’de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 12

Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 13

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek - 14
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