Marmara’da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı
Marmara Denizi’nde kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntüyü kayıp 6 mürettebattan Hüseyin Tutuk, olaydan dakikalar önce kaydedip, aile yakınlarına gönderdi. Görüntülerin ardından gemi suya gömülürken, Tutuk da diğer 5 mürettebatla birlikte kayıplara karıştı. 51 metre derinlikte tespit edilen geminin batığına ulaşmak için yürütülen çalışmalar ise sürüyor. Bu akşam saatlerinde batığa yapılması planlanan dalış, fırtına nedeniyle halat kopunca yapılamadı. Ekiplerin gecenin ilerleyen saatlerinde ya da yarın sabah batığa dalması bekleniyor.
Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan “Batuhan A” adlı kargo gemisinin enkazına ulaşma çalışmaları sürüyor.