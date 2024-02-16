Marmara’da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi’nde kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntüyü kayıp 6 mürettebattan Hüseyin Tutuk, olaydan dakikalar önce kaydedip, aile yakınlarına gönderdi. Görüntülerin ardından gemi suya gömülürken, Tutuk da diğer 5 mürettebatla birlikte kayıplara karıştı. 51 metre derinlikte tespit edilen geminin batığına ulaşmak için yürütülen çalışmalar ise sürüyor. Bu akşam saatlerinde batığa yapılması planlanan dalış, fırtına nedeniyle halat kopunca yapılamadı. Ekiplerin gecenin ilerleyen saatlerinde ya da yarın sabah batığa dalması bekleniyor.

Marmara’da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı - 1

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan “Batuhan A” adlı kargo gemisinin enkazına ulaşma çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı - 2

Ekiplerin bölgedeki batığa ulaşma çalışmaları sürerken Batuhan A. isimli kargo gemisinin son anlarına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Marmara’da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı - 3

Geminin kayıp 6 mürettebatından Hüseyin Tutuk, olaydan dakikalar önce ailesine bir video kaydı gönderdi.

Marmara’da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı - 4

Görüntülerde, fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken geminin dalgalarla mücadelesi yer alıyor.

Marmara’da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı - 5

BATIĞA DALIŞ YAPILAMADI

Bu akşam saat 17.00 sıralarında geminin batığına dalış gerçekleştirilmesi bekleniyordu ancak çalışmalar sırasında TCH Akın gemisinin yer sabitleme halatında kopma yaşandı.

Arama çalışmalarını denize açılarak takip eden Vali Mahmut Demirtaş, gerekli önlemlerin alınmasının ve sabitlemenin yapılmasının ardından dalgıçların bu gece ya da yarın sabah erken saatlerde dalışı gerçekleştireceğini söyledi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey Kurşunlu Mahallesi açıklarındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Marmara’da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı - 6

BATUHAN A GEMİSİ NEDEN BATTI?

1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yük ile seyir halindeyken batmasının nedeni de araştırılıyor.

Gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı brandanın sabitlenmediği ve fırtına nedeniyle bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor.
Marmara’da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı - 7

Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Marmara’da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı - 8

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Marmara Adası’ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı’na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden “Batuhan A” adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20’de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

`Batuhan A`nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.
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