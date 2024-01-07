Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Marmara Bölgesi’nde şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fırtına nedeniyle deniz taştı. Bursa’da ise şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - 1

Marmara Bölgesi’nde şiddetli fırtına etkili oluyor.

Rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye ulaştığı Bursa’da inşaat halindeki binaların dış cephe kaplamaları uçtu, köklerinden koparak devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Kocaeli’de ise şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı, bazı yollar ve sahilde yer alan açık otopark su altında kaldı.

Şiddetli fırtına, Edirne ve Tekirdağ’da da etkili oldu. Edirne’nin Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - 2

KOCAELİ’DE DENİZ TAŞTI

Kocaeli’de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle deniz taştı.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - 3

İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi’nde yollar ile sahil bandındaki açık otopark, su altında kaldı.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - 4

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede temizleme çalışması başlatırken, polis sahiplerine ulaşarak otoparktaki araçların kaldırılmasını istedi.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - 5

BURSA’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI SÖKTÜ

Bursa’da ise şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı araçlar zarar gördü.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - 6

Şiddetli rüzgar, Nilüfer ilçesinde bir binanın cam balkonlarını kırdı.

Görükle’de ise Pazar yerinde şiddetli rüzgar nedeniyle hem vatandaşlar hem de esnaf zor anlar yaşadı.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - 7

Edirne’nin İpsala ilçesi Sarıcaali ve Balabancık ile Keşan ilçesi Suluca köylerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Çatılardan düşen kiremitler nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. Köylere gelen AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Enez ilçesinde de kuvvetli rüzgarda sahil şeridindeki bazı barakalar devrildi, bazıları kullanılamaz hale geldi.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - 8

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı Izgar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ali Gacal’a ait eve yıldırım düştü.

Gürültüye uyanan aile büyük korku yaşarken, evde hasar oluştu.

Kuvvetli rüzgarda, çiftçi Mehmet Dura’nın evinin yanındaki ahır da zarar gördü.

Saman balyalarının bulunduğu ahırın 1 tonluk demir çatısı uçtu, ahırda hasar meydana geldi.

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