Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Marmara Bölgesi’nde şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fırtına nedeniyle deniz taştı. Bursa’da ise şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü.
Marmara Bölgesi’nde şiddetli fırtına etkili oluyor.
Rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye ulaştığı Bursa’da inşaat halindeki binaların dış cephe kaplamaları uçtu, köklerinden koparak devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.
Kocaeli’de ise şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı, bazı yollar ve sahilde yer alan açık otopark su altında kaldı.
Şiddetli fırtına, Edirne ve Tekirdağ’da da etkili oldu. Edirne’nin Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu.