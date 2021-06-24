Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor

Marmara Denizi'nden çıkan müsilaj, Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.

DHA 24.06.2021 - 13:35

Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor - 1
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor.
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor - 2
Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor.
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor - 3
Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor.
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor - 4
Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor - 5
Depolama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor.
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor - 6
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor - 7

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER