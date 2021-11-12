Marmara'nın en büyük gölünde susuz kaldılar

Haberler - İHA 12.11.2021 - 09:49 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 09:52
İznik Gölü'ndeki su çekilmesi gün geçtikçe ilerliyor.
Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, 80 metre ile derinliği en fazla olan tektonik tatlı su gölü olma özelliğini taşıyor.
Fakat son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik Gölü kıyıdan 200 metre çekildi.
Kayıklar karaya otururken gölde yaşayan ördeklerin susuzlukla mücadelesi kameralara yansıdı.
Göl kıyısında işletmesi bulunan Aysel Güleç, “Bir önceki yıl daha kötüydü düzelir sandık ama şimdi resmen bir felaket. Görüyorsunuz kayıklar, ördekler karada, çok üzülüyoruz. Yetkililerden acil yardım bekliyoruz” dedi.