Marmara'nın en büyük gölünde susuz kaldılar

Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü’ndeki kuraklık hat safhaya ulaştı. Kıyıdan 200 metre çekilen gölde yaşayan ördeklerin görüntüsü ise tedirginliği iki kat arttırdı.

Haberler - İHA 12.11.2021 - 09:49 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 09:52

Marmara'nın en büyük gölünde susuz kaldılar - 1

İznik Gölü'ndeki su çekilmesi gün geçtikçe ilerliyor.

Marmara'nın en büyük gölünde susuz kaldılar - 2

Marmara Bölgesi’nin en büyük, ’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, 80 metre ile derinliği en fazla olan tektonik tatlı su gölü olma özelliğini taşıyor.

Marmara'nın en büyük gölünde susuz kaldılar - 3

Fakat son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik Gölü kıyıdan 200 metre çekildi.

Marmara'nın en büyük gölünde susuz kaldılar - 4

Kayıklar karaya otururken gölde yaşayan ördeklerin susuzlukla mücadelesi kameralara yansıdı. 

Marmara'nın en büyük gölünde susuz kaldılar - 5

Göl kıyısında işletmesi bulunan Aysel Güleç, “Bir önceki yıl daha kötüydü düzelir sandık ama şimdi resmen bir felaket. Görüyorsunuz kayıklar, ördekler karada, çok üzülüyoruz. Yetkililerden acil yardım bekliyoruz” dedi.

Marmara'nın en büyük gölünde susuz kaldılar - 6
Marmara'nın en büyük gölünde susuz kaldılar - 7

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