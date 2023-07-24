Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da 3 yıl önce trafikte tartıştığı ve mahkemlik olduğu husumetlisini Marmaray'da gören saldırgan ortalığı birbirine kattı. Önce husumetlisine arkadan saldırdı, ardından kendilerini ayırmaya gelen güvenlik personelinin silahını alarak ateş etmeye çalıştı. Silah şans eseri ateş almazken, yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul'da iddiaya göre, 3 yıl önce trafikte kavga eden E.H.A. ve K.A.E. dün saat 16.00 sıralarında Marmaray Ataköy istasyonunun çıkışında karşılaştı.