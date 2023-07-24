Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da 3 yıl önce trafikte tartıştığı ve mahkemlik olduğu husumetlisini Marmaray'da gören saldırgan ortalığı birbirine kattı. Önce husumetlisine arkadan saldırdı, ardından kendilerini ayırmaya gelen güvenlik personelinin silahını alarak ateş etmeye çalıştı. Silah şans eseri ateş almazken, yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı - 1

İstanbul'da iddiaya göre, 3 yıl önce trafikte kavga eden E.H.A. ve K.A.E. dün saat 16.00 sıralarında Marmaray Ataköy istasyonunun çıkışında karşılaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı - 2

Yıllar önce mahkemelik olan ikiliden K.A.E., husumetlisi E.H.A.'ya merdivenlerden inerken yaklaşarak ensesine vurdu.

Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı - 3

Ardından kısa süreli arbede yaşandı. Neye uğradığını şaşıran E.H.A. Marmaray istasyonuna kaçtı.

Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı - 4

K.A.E., peşinden giderek kaçan husumetlisini yakalamaya çalıştı. Bu sırada E.H.A. telefonla arkadaşlarını çağırdı.

Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı - 5

İkili bir süre istasyonda kavga etmeye devam etti. Güvenlik görevlileri kavga eden ikiliyi ayırmaya çalışırken, E.H.A.'nın arkadaşları olay yerine geldi.

Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı - 6

E.H.A.'nın arkadaşlarının da dahil olduğu kavgada, K.A.E. bir anda özel güvenlik görevlisinin belindeki silahı aldı.

Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı - 7

Tabancayı E.H.A.'ya doğrultarak ateş etmek istedi.

Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı - 8

Şans eseri silah ateş almazken, K.A.E. güvenlik görevlisi ve E.H.A.'nın arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Güvenlik görevlisi silahını geri aldı.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Marmaray'da husumetlisini görünce ortalığı birbirine kattı - 9

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, olaya karışan K.A.E., E.H.A. ve  arkadaşları M.E.A., Y.C.A., K.Ö.'yi gözaltına aldı. Haklarında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından işlem başlatılan E.H.A., M.E.A., Y.C.A., K.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, K.A.E. adliyeye sevk edildi.

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